APEC 2027

Le Vietnam accélère la mise en œuvre de projets sur l'île de Phu Quôc

Conformément à la décision n° 948/QD-TTg, émise par le Premier ministre le 17 mai 2025, ces projets doivent être finalisés dans un délai de 24 mois. Une première phase d'achèvement partiel est prévue pour juin 2026, avec une livraison complète d'ici juin 2027.

Le président du Comité populaire de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhan, a réaffirmé l'engagement de l'administration locale à respecter strictement ces échéances, en privilégiant une approche coordonnée et efficace dans la mise en œuvre des travaux.

Parmi les missions clés, le département provincial de la Construction est chargé de soumettre les plans d’urbanisme généraux et spécifiques de Phu Quôc pour approbation avant le 1er juillet 2025, ainsi que de gérer l’exécution des travaux urgents. Parallèlement, il assure l’approvisionnement en matériaux de construction et la logistique liée au transport et au stockage.

Le département provincial de l’Agriculture et de l’Environnement est responsable de la remise à disposition des terres et de la relocalisation des communautés affectées.

L’administration de Phu Quôc collabore étroitement avec ces entités pour garantir une indemnisation équitable, informer la population et faciliter la relocalisation rapide des familles concernées, élément crucial à la bonne progression du projet.

Parmi les 21 projets stratégiques au service de l'APEC 2027, dix projets seront des investissements publics d'un montant de plus de 20.160 milliards de dôngs (774,11 millions de dollars). Il s'agit de la construction de lacs artificiels majeurs comme Cua Can et Duong Dông 2, l'aménagement de routes provinciales... L'avenue APEC sera également construite, aux côtés d'infrastructures souterraines et d'un centre de surveillance intelligent pour la ville.

Les onze projets restants seront mis en œuvre sous forme de partenariats public-privé (PPP) et des financements privés pour une valeur de 116 972 milliards de dôngs. Ces développements majeurs comprennent l'agrandissement de l'aéroport international Phu Quôc, un nouveau centre de conférences, des usines modernes de traitement des déchets solides et liquides, et des projets mixtes urbains et touristiques dans des zones clés de l'île.

