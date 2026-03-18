Le Vietnam a le potentiel pour devenir un hub mondial de fabrication de drones

Le Vietnam a le potentiel pour devenir un hub mondial de développement et de production de drones, a déclaré le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, lors d’une récente réunion de travail avec Real-time Robotics, une entreprise vietnamienne spécialisée dans la robotique et les drones.

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Photo : VietnamPlus/CVN

Il a expliqué que ce rêve pourrait se réaliser si le Vietnam parvenait à tirer parti de ses atouts en matière de développement logiciel et d’intelligence artificielle, de son intégration à la chaîne d’approvisionnement électronique d’Asie de l’Est, de sa production compétitive et de son vaste marché intérieur.

L’industrie des drones se distingue de nombreux secteurs industriels traditionnels par sa faible dépendance à l’industrie lourde. Elle repose en grande partie sur l’intelligence artificielle, le développement logiciel et l’intégration de systèmes – des domaines où le Vietnam bénéficie de plusieurs avantages comparatifs.

Premièrement, les capacités logicielles et d’IA. Les drones d’aujourd’hui sont bien plus que de simples "petits avions". Leur valeur fondamentale réside dans des technologies de pointe telles que les systèmes de navigation, la vision par ordinateur, le fonctionnement autonome et le contrôle par IA. En substance, le logiciel détermine en grande partie la valeur d’un drone. Le Vietnam dispose d’un vivier important et croissant d’ingénieurs logiciels, d’un écosystème d’IA en pleine expansion et de coûts de recherche et développement (R&D) relativement faibles, autant d’atouts qui renforcent sa compétitivité dans ce domaine.

Deuxièmement, la position du Vietnam au sein de la chaîne d’approvisionnement électronique régionale. La production de drones nécessite une gamme de composants, notamment des puces, des caméras, des capteurs, des moteurs et des batteries. Ces composants sont largement fabriqués dans le réseau d’approvisionnement d’Asie de l’Est, ce qui confère au Vietnam une position stratégique avantageuse pour un approvisionnement et une production efficaces.

Troisièmement, des coûts de fabrication compétitifs. Les drones sont classés comme des produits électroniques et mécaniques légers, assemblables grâce à des processus de production modulaires. Ces produits correspondent parfaitement aux capacités de production et à la main-d’œuvre technique qualifiée du Vietnam, permettant au pays de rester compétitif à l’échelle mondiale en termes de coûts de production.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, une forte demande intérieure. Le Vietnam offre de nombreuses applications pratiques pour les drones, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’inspection des réseaux électriques, de la surveillance forestière et maritime, et de la logistique. Un marché intérieur vaste et diversifié permet aux entreprises de tester, d’améliorer et de déployer rapidement leurs technologies. À l’inverse, de nombreux pays ont peiné à développer une industrie robotique performante faute d’un marché intérieur suffisamment robuste.

Le ministre Nguyên Manh Hung a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de son développement. Dans cette phase, les entreprises technologiques joueront un rôle de plus en plus important. Les entreprises qui investiront dans la recherche et le développement (R&D), développeront de nouvelles technologies et s’aventureront dans des domaines ambitieux seront les moteurs de l’économie.

L’État a la responsabilité de créer un environnement favorable à la croissance des entreprises technologiques : un cadre institutionnel ouvert et stimulant, un écosystème d’innovation robuste, des politiques encourageant la recherche et le développement, et un rôle de premier acheteur pour les nouveaux produits technologiques.

Il a ajouté que le ministère des Sciences et des Technologies continuera d’accompagner les entreprises technologiques, de promouvoir les activités de R&D, de faciliter la commercialisation des résultats de la recherche et de soutenir le développement de nouvelles technologies.

Auparavant, des experts prévoyaient que le marché vietnamien des drones pourrait atteindre 10 milliards de dollars et créer un million d’emplois d’ici 2035, offrant ainsi d’importantes opportunités d’investissement aux entreprises technologiques locales dans la R&D, la production et les services.

L’utilisation des drones se développe rapidement au Vietnam. Dans le secteur agricole, le delta du Mékong utilise déjà plus de 3.000 drones sur 1,5 million d’hectares. Le marché des drones et de la robotique agricole devrait atteindre 363,7 millions de dollars d’ici 2030, soit une croissance annuelle de 4,76%. Un seul drone peut traiter ou surveiller 60 à 70 hectares par jour, dépassant largement la capacité de travail manuel sur un hectare. Dans le secteur de l’électricité, une heure d’inspection par drone peut remplacer trois jours de travail manuel.

Avec la publication du décret n°288 du 5 novembre 2025, régissant la gestion des aéronefs sans pilote et autres véhicules volants, le Vietnam dispose désormais d’un cadre réglementaire plus clair pour les drones. Auparavant, les drones étaient principalement gérés en vertu de la loi sur la défense aérienne populaire, qui les considérait avant tout comme des objets sensibles pour la sécurité. Cette approche rendait l’accès et le déploiement difficiles, même pour les professionnels de l’aviation.

Bien que le Parti et le gouvernement aient identifié l’économie de basse altitude comme un moteur de croissance potentiel, le système réglementaire n’est pas encore passé d’une logique de contrôle à une logique de développement. Les procédures demeurent relativement complexes, ce qui freine l’expansion commerciale.

VGP/VNA/CVN