Le Vietnam œuvre toujours pour les Objectifs de Développement Durable

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a estimé que le Vietnam participerait à cette conférence dans le contexte où il avait obtenu de grandes réalisations dans divers domaines, notamment le développement économique et des relations extérieures.

Actuellement, le Vietnam est l'une des 40 plus grandes économies du monde et l'un des 20 premiers pays en termes de volume commercial au monde. Il constitue également une destination d'investissement pour de nombreuses grandes entreprises mondiales. Le pays a établi des partenariats stratégiques et intégraux avec 31 pays dans le monde, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, a précisé Vu Quang Minh.

L’Organisation des Nations unies reconnaît le Vietnam comme un exemple remarquable dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, des Objectifs de Développement Durable, et apprécie les contributions du pays au maintien de la paix, à l'aide humanitaire et à d'autres priorités essentielles des Nations unies. Le pays a pris des engagements sérieux dans divers domaines et les met en œuvre de façon rigoureuse, notamment dans la résilience au changement climatique, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a mis en avant l'engagement du Parti et de l'État vietnamiens envers le développement durable comme une priorité dans le développement socio-économique en vue d'améliorer de manière constante la qualité de vie de sa population, tant sur le plan matériel que spirituel.

Dans cette optique, le Vietnam a élaboré un plan d'action national ainsi que divers instruments juridiques pour assurer la mise en œuvre efficace de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Au cours des dernières années, le pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, a-t-il rappelé.

Le prochain voyage d’affaires du vice-Premier ministre Hô Duc Phuc vise à continuer à mettre en œuvre la ligne diplomatique du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), en affirmant la volonté du Vietnam de consolider et promouvoir son partenariat stratégique avec l’Allemagne, d’élargir la coopération dans de nouveaux domaines...

La délégation vietnamienne participera activement aux discussions et travaillera avec d'autres pays et partenaires internationaux pour proposer des orientations d'action pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, a déclaré Vu Quang Minh.

Photo : VNA/CVN

La conférence sera également une opportunité pour le Vietnam d’encourager d’autres pays, ainsi que les organisations et fonds internationaux, à coopérer avec lui et soutenir son développement socio-économique et ses objectifs sur la transition numérique, la transformation verte et le développement durable, a-t-il estimé.

Le diplomate a en outre indiqué que le voyage d’affaires du vice-Premier ministre Hô Duc Phuc s'inscrivait dans le contexte du développement positif du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne dans divers domaines.

En 2025, le Vietnam et l'Allemagne célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Sur le plan politique, les deux pays maintiennent les échanges réguliers de délégations et les contacts de haut niveau, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a également souligné les résultats de la coopération bilatérale dans de nombreux autres domaines, dont l’économie, la défense, la coopération décentralisée, les sciences et les technologies, etc.

Soulignant que l’année 2025 serait une étape importante dans l'amitié entre le Vietnam et l'Allemagne. À cette occasion, les deux pays prévoient d'organiser des célébrations hautes en couleurs.

VNA/CVN