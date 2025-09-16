Le Vietnam œuvre avec l’ASEAN pour lutter contre la criminalité transnationale

Le procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam, Nguyên Huy Tiên, et les procureurs généraux de neuf autres États membres de l’ASEAN, ont signé lundi 15 septembre la Déclaration de Sanur Bali, s’engageant à renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale.

La déclaration, approuvée lors de la réunion des procureurs généraux de l’ASEAN (APAGM) à Bali, engage les procureurs régionaux à une coordination plus étroite pour lutter contre les infractions transnationales telles que les jeux d’argent en ligne, les escroqueries, la corruption, le blanchiment d’argent et le trafic transfrontalier d’actifs.

S’exprimant lors de la réunion, le procureur général indonésien Sanitiar Burhanuddin a déclaré que cette déclaration reflétait non seulement l’engagement commun en faveur d’une application équitable de la loi au sein de l’ASEAN, mais aussi un effort visant à atténuer les crimes modernes qui transcendent les juridictions.

Il a déclaré que le recouvrement d’avoirs transfrontaliers serait essentiel pour lutter contre la criminalité transnationale, ajoutant qu’une coordination et une collaboration efficaces étaient nécessaires dans le respect des systèmes juridiques nationaux.

Sanitiar Burhanuddin a indiqué que l’APAGM servirait de forum stratégique pour stimuler la coopération juridique internationale, le renforcement des capacités et le partage d’informations entre les procureurs de l’ASEAN, conformément à la Vision communautaire de l’ASEAN 2045.

