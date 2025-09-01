Le vice-président du Salvador souligne la dimension humaniste de la Révolution vietnamienne

La Révolution d’Août 1945 au Vietnam n’a pas seulement constitué un événement historique marquant du XX e siècle, mais également un symbole mondial de la force de l’union nationale, de l’esprit d’autonomie et de résilience, a déclaré le vice-président du Salvador, Félix Ulloa.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), le dirigeant a souligné que la victoire de 1945 résultait de la mobilisation de tout le peuple, de la solidarité inébranlable et de la créativité dans les méthodes de lutte, transformant les épreuves en opportunités.

Évoquant l’automne 1945, jalon ayant changé le destin de la nation vietnamienne, Félix Ulloa a rappelé que l’événement avait marqué la naissance du premier État indépendant en Asie du Sud-Est et éveillé la volonté de liberté des peuples en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Le vice-président a particulièrement insisté sur l’image du Président Hô Chi Minh, considérée par le peuple salvadorien et les amoureux de la paix dans le monde comme un symbole immortel de foi, de volonté et de résilience.

Cet esprit a permis aux Vietnamiens de surmonter la faim, les bombes et les épreuves, en transformant les difficultés en force pour triompher dans leurs guerres de résistance.

Il a mis en exergue "l’esprit de Diên Biên Phu" qui a conduit à la victoire sur le colonialisme français puis a été prolongé avec courage lors de la lutte contre l’impérialisme américain.

Ce qu’il admire le plus, a-t-il ajouté, c’est que le peuple vietnamien prenne toujours l'initiative de trouver des solutions pour le présent, au lieu de blâmer le passé ou rejeter la responsabilité sur autrui. C'est une façon très humaine de se comporter, a-t-il indiqué.

Même durant les longues années de blocus et d’embargo, le Vietnam a su compter sur ses propres forces, transformer les défis en opportunités et engager en 1986 le Renouveau (Dôi Moi), ouvrant la voie à une intégration internationale de plus en plus profonde.

Sous l’angle international, Félix Ulloa a estimé que le Vietnam affirmait de plus en plus son rôle et sa position sur la scène mondiale, que ce soit à travers la participation de ses "envoyés de paix" aux forces de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud, ses engagements responsables à la COP26 ou encore sa présence active dans les accords de libre-échange de nouvelle génération.

Il a rappelé également l’empreinte vietnamienne en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (2020-2021), ainsi que son rôle moteur au sein de l’ASEAN en 2020, au cœur de la pandémie de COVID-19.

"Le Vietnam s’est affirmé comme une nation de prestige, capable d’équilibrer les intérêts des grandes puissances, tout en restant la voix sincère des pays en développement", a conclu le vice-président salvadorien.

