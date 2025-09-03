Le président Luong Cuong rencontre le Premier ministre slovaque à Pékin

Dans le cadre de sa participation à la célébration des 80 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale antifasciste à Pékin (Chine), le président vietnamien Luong Cuong a rencontré, le 3 septembre, le Premier ministre slovaque Robert Fico.

Lors de la rencontre, le chef de l'État vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants vietnamiens au Premier ministre et d'autres dirigeants slovaques.

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations traditionnelles et à l'amitié avec la Slovaquie, remerciant son gouvernement et son peuple pour leur soutien durant la lutte pour l'indépendance nationale comme dans le processus actuel de développement et d'intégration internationale. Il a rappelé notamment la contribution de la Slovaquie à la formation de plusieurs générations de cadres vietnamiens.

Partageant ses analyses sur la situation internationale et les objectifs de développement du Vietnam, Luong Cuong a salué le développement positif des relations d'amitié traditionnelles Vietnam - Slovaquie au cours de ces derniers temps. Notamment, les mécanismes de coopération et les consultations politiques entre les deux pays ont été maintenus de manière efficace, pratique, approfondie et substantielle.

Le Premier ministre slovaque a exprimé son attachement particulier au Vietnam, pays qu'il a visité à plusieurs reprises depuis les années 1990. Il s'est dit impressionné par la croissance dynamique de l'économie vietnamienne. Il a également apprécié le rôle accru du Vietnam dans la région et exprimé son souhait de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Robert Fico a salué l'intégration réussie de la communauté vietnamienne en Slovaquie, reconnue officiellement comme minorité ethnique et bénéficiant des droits prévus par la Constitution.

Les deux dirigeants ont convenu d'approfondir les relations dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique, éducatif, touristique et culturel, et de renforcer les échanges entre peuples. Ils ont décidé de préparer activement les célébrations du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, tout en intensifiant la coordination dans le règlement des questions régionales et internationales au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations unies et le partenariat stratégique ASEAN - UE.

Le président Luong Cuong a proposé à la Slovaquie d'encourager la Commission européenne à lever prochainement le "carton jaune" sur les produits de la pêche vietnamiens, ainsi que les pays de l'Union européenne (UE) à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

À cette occasion, le chef de l'État a invité le Premier ministre Robert Fico à effectuer une visite officielle au Vietnam. Ce dernier a remercié et invité le président vietnamien et les dirigeants de haut niveau à se rendre en Slovaquie à une date appropriée.

