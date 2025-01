États-Unis : le président Trump déclare l'urgence énergétique nationale

L'insuffisance de l'approvisionnement et des infrastructures énergétiques dans le pays est à l'origine des prix élevés de l'énergie et de leur aggravation, qui dévastent les Américains, en particulier ceux qui vivent avec des revenus faibles ou fixes, indique le décret.

Le décret cite également la sécurité énergétique, la politique étrangère et l'innovation technologique comme des éléments à prendre en compte pour déclarer l'urgence énergétique nationale.

Les chefs des départements et des agences exécutifs sont tenus d'identifier et d'utiliser les pouvoirs d'urgence pour "faciliter l'identification, la location, l'implantation, la production, le transport, le raffinage et la génération de ressources énergétiques nationales, y compris, mais sans s'y limiter, sur les terres fédérales", précise le décret.

Par ailleurs, l'Agence américaine de protection de l'environnement doit envisager de délivrer des dérogations d'urgence en matière de carburant afin de permettre la vente d'essence E15 tout au long de l'année pour faire face à tout déficit temporaire anticipé dans l'approvisionnement en essence à travers les États-Unis, selon le décret.

Le long document prévoit également des efforts sur plusieurs fronts pour accélérer le déploiement des infrastructures énergétiques.

M. Trump a également signé un autre décret visant à maximiser le développement et la production de ressources naturelles en Alaska en accélérant l'autorisation et la location de projets liés à l'énergie et aux ressources naturelles et en accordant la priorité au développement de projets de gaz naturel liquéfié (GNL).

L'état d'urgence, premier du genre décrété par le gouvernement fédéral américain, devrait permettre à ce dernier d'augmenter la production d'énergie en recourant aux pouvoirs d'urgence.

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole brut et de gaz naturel et le premier exportateur mondial de GNL.

Xinhua/VNA/CVN