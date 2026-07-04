Le Venezuela salue le soutien international et distingue le dirigeant vietnamien Tô Lâm

Le Venezuela a rendu hommage, le 3 juillet, aux équipes internationales de secours mobilisées après le violent séisme du 24 juin, saluant leur solidarité et leur contribution aux opérations de recherche et de sauvetage. À cette occasion, les autorités vénézuéliennes ont adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

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Photo : VNA/CVN

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a présidé, le 3 juillet, dans l'État de La Guaira, une cérémonie en hommage aux équipes internationales de secours pour leur contribution aux opérations de recherche et de sauvetage menées à la suite du double séisme qui a frappé le pays le 24 juin.

Dans son allocution, Delcy Rodríguez a exprimé la profonde gratitude du Venezuela envers les gouvernements, les organisations et les équipes de secours internationales pour leur solidarité et la rapidité de leur soutien durant cette période difficile. Elle a souligné que leur présence sur les sites sinistrés avait apporté un immense espoir à la population et démontré que le Venezuela n'était pas seul face à cette catastrophe.

À cette occasion, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, la présidente par intérim a adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à qui elle a également décerné la médaille "Héros du Venezuela".

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez Gómez, du secrétaire général du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, également vice-président chargé des Affaires intérieures, du ministre des Affaires étrangères, Yván Gil, ainsi que de représentants du corps diplomatique et des attachés militaires accrédités au Venezuela.

Le double séisme du 24 juin a causé de lourdes pertes humaines et matérielles, faisant plus de 2.600 morts et plus de 12.600 blessés, tout en détruisant de nombreuses infrastructures. Les autorités vénézuéliennes poursuivent, en coordination avec les équipes internationales, les opérations d'aide humanitaire ainsi que l'installation d'abris temporaires au profit des populations sinistrées.

VNA/CVN