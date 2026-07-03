Venezuela : Phan Van Giang félicite les militaires vietnamiens engagés dans les secours

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a adressé le 3 juillet une lettre de félicitations aux officiers et militaires déployés au Venezuela pour participer aux opérations de secours après de récents violents séismes qui ont frappé ce pays.

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Dans son message, le général Phan Van Giang rappelle que, dans la nuit du 24 juin 2026, un double séisme de forte magnitude a provoqué d'importantes pertes humaines et matérielles au Venezuela. Répondant à l'appel du président par intérim du Venezuela et conformément aux directives des dirigeants du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le Vietnam a dépêché une mission de 82 officiers et militaires professionnels, accompagnés d'équipements spécialisés, de matériels de secours et de chiens de recherche, afin de soutenir les opérations de sauvetage.

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang souligne que cette mission a été menée dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par l'urgence du déploiement, la longue distance à parcourir, des conditions de vie et de travail précaires ainsi que la poursuite de répliques sismiques faisant peser des risques permanents sur les équipes de secours.

Malgré ces difficultés, les militaires vietnamiens ont, selon lui, fait preuve de professionnalisme, de détermination et d'une grande expérience acquise lors de précédentes opérations internationales de secours après des catastrophes naturelles.

En étroite coordination avec les autorités vénézuéliennes, ils ont agi sans relâche pour rechercher et secourir les victimes, parvenant à extraire des dizaines de personnes ensevelies sous les décombres avant de les remettre aux autorités locales. Ils ont également assuré des soins médicaux sur le terrain, tout en garantissant la sécurité absolue des personnels.

Le général Phan Van Giang estime que ces résultats illustrent de manière éloquente la tradition de solidarité du peuple vietnamien ainsi que l'esprit humanitaire et internationaliste du pays. Ils témoignent également des qualités du " Soldat de l'Oncle Hô ", dont le professionnalisme et le dévouement sont aujourd'hui reconnus sur la scène internationale.

Au nom de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le général Phan Van Giang a exprimé sa profonde reconnaissance envers les militaires engagés dans cette mission. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts, à renforcer leur esprit d'unité, leur créativité et leur détermination afin de porter secours au plus grand nombre de victimes, tout en assurant leur propre sécurité.

Il a enfin affirmé que le peuple vietnamien ainsi que l'ensemble des cadres et soldats de l'Armée populaire du Vietnam suivent avec fierté les actions de cette mission humanitaire et leur a adressé ses vœux de santé, de sécurité et de plein succès dans l'accomplissement de leur mission.

VNA/CVN