Santé

L’hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville inaugure son quatrième établissement

Le 3 juillet, dans le quartier de Bình Duong à Hô Chi Minh-Ville, l’hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré et mis en service sa quatrième annexe.

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L’ouverture de ce nouvel établissement revêt une importance majeure. Elle marque une nouvelle étape dans le développement du réseau de prise en charge de la santé mentale de la ville, afin de répondre aux besoins croissants de la population.

Le quatrième établissement a été transféré par l’hôpital général de Bình Duong ainsi que par le Conseil de gestion des projets d’investissement et de construction de Bình Duong. Après cette réception, l’hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville a rapidement consolidé son organisation, mobilisé ses ressources humaines et installé les équipements médicaux spécialisés nécessaires afin d’assurer son fonctionnement.

Cette nouvelle structure permettra de répondre à l’augmentation constante de la demande en soins psychiatriques tout en réduisant la surcharge des établissements existants. Surtout, les habitants de cette zone n’auront plus à parcourir plus de 40 km pour se rendre au centre-ville afin de consulter ou d’être hospitalisés.

Le nouvel établissement fonctionne comme un hôpital spécialisé en psychiatrie doté d’une capacité de 50 lits d’hospitalisation. Durant sa première phase d’exploitation, il mobilise 48 professionnels de santé, dont 11 médecins et 20 infirmiers, ainsi que des psychologues, pharmaciens et autres spécialistes.

L’hôpital comprend un service de consultations externes avec une salle d’urgence, six cabinets de consultation spécialisée et deux salles dédiées au conseil et à la psychothérapie. Le service d’hospitalisation dispose d’unités distinctes pour les hommes et les femmes. L’établissement est également équipé d’un service de paraclinique comprenant un laboratoire d’analyses médicales, des équipements d’électrocardiographie (ECG), d’électroencéphalographie (EEG), d’échographie, ainsi que plusieurs unités d’appui technique.

À plus long terme, ce quatrième établissement a vocation à devenir un centre de formation pratique, de recherche scientifique et de soutien technique destiné aux centres de protection sociale ainsi qu’au réseau communautaire de prise en charge de la santé mentale.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Huỳnh Thanh Nhân, vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les autorités municipales accordent une attention constante au développement du secteur de la santé en mobilisant des ressources importantes pour renforcer le réseau des établissements médicaux spécialisés et améliorer la qualité des soins dispensés à la population.

Selon lui, la mise en service ce cet établissement contribuera à la restructuration du réseau de santé de la mégapole, à l’amélioration de la qualité des services médicaux et à un accès plus équitable aux soins spécialisés pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville ainsi que des localités voisines.

Texte : Quang Châu / CVN