Dépêche d’urgence face à l’arrivée du typhon Maysak et des risques d’inondations

Le Comité national de direction de la défense civile a publié le 3 juillet la dépêche officielle n°27/CĐ-BCĐ-BNNMT appelant les autorités locales et les ministères concernés à prendre de manière proactive les mesures nécessaires pour faire face au typhon Maysak et aux précipitations qui devraient l’accompagner.

>> Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles

>> Quang Ninh suspend les autorisations de sortie en mer face au typhon Maysak

>> Typhon Maysak : sécurisation des digues dans le delta du fleuve Rouge et à Thanh Hoa

La dépêche est adressée aux Comités populaires des villes et provinces du Nord-Est et de la province de Thanh Hoa, ainsi qu’aux ministères de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, ainsi qu’aux principaux organes de presse nationaux.

Photo : VNA/CVN

Selon les services météorologiques, la dépression tropicale s’est renforcée dans la matinée du 3 juillet pour devenir le premier typhon de l’année pénétrant en Mer Orientale, baptisé Maysak. À 4 heures du matin, son centre se situait par 17,3 degrés de latitude nord et 110,1 degrés de longitude est, au Nord-Ouest de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), avec des vents de force 8 et des rafales atteignant la force 10. Le typhon devrait pénétrer dans le golfe du Bac Bô avant d’affecter le Nord-Est du Vietnam dans les prochains jours.

Les prévisions annoncent, entre la nuit du 3 juillet et le 5 juillet inclus, des précipitations généralisées comprises entre 100 et 200 millimètres sur le Nord-Est et Thanh Hoa. Dans certaines zones du Nord-Est, les cumuls pourraient atteindre 150 à 250 millimètres, voire dépasser localement 350 millimètres.

Face à cette situation, le Comité demande aux autorités locales de poursuivre le recensement des navires en mer et d’informer leurs propriétaires et capitaines de l’évolution de la trajectoire du typhon afin qu’ils évitent les zones dangereuses et rejoignent des abris sûrs.

Les localités côtières sont également invitées à vérifier les zones de mouillage, à assurer la sécurité des personnes, des moyens de transport et des biens, notamment dans les zones touristiques, les sites d’aquaculture, de pêche ainsi que sur les îles et les ouvrages maritimes. Elles pourront, en fonction de la situation, décider d’interdire temporairement les sorties en mer et maintenir des moyens de secours prêts à intervenir.

Dans les plaines, les autorités devront préparer, si nécessaire, l’évacuation des habitants vivant dans des logements précaires ou dans des zones exposées aux inondations, à l’embouchure des fleuves ou sur le littoral.

Elles sont également appelées à renforcer la protection des digues maritimes et fluviales, à assurer le drainage des eaux afin de protéger les zones agricoles, urbaines et industrielles, à consolider les bâtiments, les infrastructures publiques, les usines, les entrepôts et les chantiers, ainsi qu’à garantir la continuité des réseaux électriques et des télécommunications.

Dans les régions montagneuses, les autorités devront inspecter les zones à risque, organiser si nécessaire l’évacuation des habitants vivant le long des rivières, dans les vallées ou les secteurs exposés aux crues soudaines et aux glissements de terrain, dégager les cours d’eau obstrués et maintenir des équipes d’intervention prêtes à soutenir les populations.

Elles devront également contrôler la circulation sur les routes inondées, les gués submergés et les secteurs instables, en interdisant strictement tout passage lorsque la sécurité n’est pas garantie. Une vigilance particulière est demandée pour les barrages hydroélectriques et hydrauliques, notamment les ouvrages de petite taille, ainsi que pour les sites d’exploitation minière.

Le Comité demande par ailleurs à la Télévision vietnamienne, à la Radio la Voix du Vietnam, à l’Agence Vietnamienne d’Information, au réseau national d’information maritime et à l’ensemble des médias de renforcer la diffusion des informations sur l’évolution du typhon et des fortes pluies afin de permettre aux autorités locales, aux pêcheurs et à la population d’anticiper les risques et de prendre les mesures de protection nécessaires.

Enfin, les ministères et organismes compétents sont appelés à coordonner étroitement leurs actions avec les collectivités locales afin d’assurer une réponse rapide et efficace face au typhon et aux risques d’inondations.

VNA/CVN