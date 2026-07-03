Le Vietnam appelle à ne faire preuve d'aucune complaisance face au typhon Maysak

"Il ne faut faire preuve d'aucune complaisance dans la lutte contre le typhon Maysak" , a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, également membre du Comité national de pilotage de la défense civile, lors d'une réunion consacrée, dans la soirée du 3 juillet, aux mesures de riposte au typhon et aux pluies susceptibles de suivre son passage.

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Photo : VNA/CVN

La réunion s'est tenue en présentiel à Hanoï et par visioconférence avec les autorités de huit villes et provinces de Hai Phong, Tuyên Quang, Ninh Binh, Lang Son, Hung Yên, Bac Ninh, Cao Bang et Quang Ninh.

Le vice-ministre a demandé au Département de météorologie et d'hydrologie, en particulier au Centre national de prévision hydrométéorologique, de suivre de près l'évolution du typhon et de sa circulation, et de diffuser rapidement des prévisions et des alertes précises aux ministères, aux localités et à la population afin de permettre une réaction rapide.

Le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles a été chargé de constituer deux missions d'inspection à Quang Ninh et à Hai Phong.

Les forces armées, les gardes-frontières et la police ont été appelés à renforcer l'information, à rappeler les navires vers les ports, à organiser les évacuations, notamment dans les zones les plus exposées, et à mettre les habitants en sécurité.

Les localités concernées doivent adapter leurs plans d'intervention à l'évolution de la situation afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de limiter autant que possible les dégâts provoqués par le typhon et les pluies qui l'accompagnent.

À Quang Ninh, les zones spéciales de Cô Tô et de Vân Dôn ont activé leurs plans d'urgence. À Cô Tô, les autorités locales ont affrété 18 traversées maritimes dans l'après-midi du 3 juillet, permettant à 3.147 passagers de regagner le continent en toute sécurité. La permanence opérationnelle est assurée 24 heures sur 24 afin de suivre l'évolution du typhon et de déployer rapidement les mesures nécessaires.

Photo : VNA/CVN

À Vân Dôn, les autorités ont tenu une réunion d'urgence pour coordonner les opérations de prévention. Le vice-président de l'administration locale, Dao Van Va, a demandé un suivi permanent des prévisions météorologiques, une information rapide de la population, un recensement strict des navires et l'orientation des pêcheurs vers des zones d'abri sûres.

Dans la province de Ninh Binh, le président du Comité populaire provincial a publié, le 3 juillet, une dépêche officielle ordonnant des mesures de prévention. Les communes côtières ont notamment interdit toute sortie en mer à partir de 14 heures et demandé aux navires de rejoindre des abris avant 18 heures. Les habitants vivant hors des digues ou sur des fermes aquacoles flottantes ont également été invités à évacuer. Les services compétents assurent une permanence 24 heures sur 24 pour suivre la situation.

Dans la province de Nghê An, les autorités ont demandé aux collectivités et aux services concernés de prendre des mesures préventives face au typhon Maysak et aux fortes pluies attendues après son passage.

Elles ont notamment ordonné l'inspection des barrages hydroélectriques et des réservoirs d'irrigation, la protection des zones agricoles, urbaines et industrielles exposées aux inondations, ainsi que la préparation des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations de secours. Les services d'information et les médias ont été appelés à renforcer la diffusion des bulletins météorologiques.

VNA/CVN