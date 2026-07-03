Fortes pluies en Chine : suspension des trains internationaux entre Gia Lâm et Nanning

La Société par actions des transports ferroviaires a annoncé la suspension temporaire des trains de voyageurs internationaux reliant Gia Lâm (Vietnam) à Nanning (Chine) en raison des fortes pluies du côté chinois.

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Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le train T8701/MR2 reliant Nanning à Gia Lam est suspendu du 2 au 5 juillet 2026. Le train MR1/T8702 effectuant le trajet de Gia Lâm à Nanning est suspendu du 3 au 6 juillet 2026. Il est conseillé aux passagers concernés de suivre les prochaines annonces et de contacter leur point de vente pour procéder à l’échange ou au remboursement de leurs billets.

Face aux risques d'inondations et de glissements de terrain, l’Autorité des chemins de fer du Vietnam et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam élaborent des plans d'arrêt, d'espacement des trains et de transfert des voyageurs.

De plus, les unités de maintenance des infrastructures sont mobilisées avec des équipements et du personnel afin d’intervenir rapidement en cas de dégâts et de rétablir la circulation dans les plus brefs délais.

VNA/CVN