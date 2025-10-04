Allemagne : l'aéroport de Munich fermé plusieurs heures après un nouveau survol de drones

En raison d'un survol de drones d'origine inconnue, le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich, dans la nuit de ce jeudi 2 au vendredi 3 octobre. Un nouvel incident de ce genre alors que le plusieurs pays européens ont signalé des intrusions aériennes attribuées à la Russie ces derniers jours.

>> La Finlande se joint aux efforts du Danemark pour sécuriser son espace aérien

>> Les dirigeants de l'UE discutent d'un "mur anti-drones" lors de leur sommet informel

>> Allemagne : des drones survolent l'aéroport de Munich, le trafic aérien suspendu

Dix-sept vols annulés et 3.000 passagers affectés après un survol de drones d'origine inconnue à l'aéroport Franz-Josef-Strauss de Munich en Allemagne. Le trafic aérien a été suspendu pendant la nuit de jeudi à vendredi 3 octobre, a indiqué un porte-parole de la police allemande à l'AFP.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Selon un communiqué de l'aéroport bavarois, 15 vols censés arriver à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort. Dix-neuf vols de Lufthansa ont été détournés ou annulés, dont trois long courriers à cause du survol de drone, a indiqué un porte-parole de la compagnie allemande, précisant que les opérations avaient repris vendredi matin 3 octobre.

Selon le site de l'aéroport, des vols ont décollé à nouveau vers 5h50 localement (3h50 GMT). C'est un vol en provenance de Bangkok qui a été le premier de la journée à atterrir vers 3h25 GMT.

Les passagers bloqués à Munich pendant la nuit, dans le deuxième aéroport d'Allemagne, ont été pris en charge avec des lits de camps, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon l'aéroport.

"Aucune information n'est disponible"

C'est jeudi, vers 19h30, que plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a expliqué le porte-parole de la police allemande. Les autorités bavaroise ont lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au dessus du site de l'aéroport, entrainant vers 20h30 GMT la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage. Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, "aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones" ni leur origine, précise le porte-parole.

Cet incident est survenu à la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich. La fête de la bière dans la ville bavaroise avait été fermée une demi-journée mercredi après une alerte à la bombe et un drame familial.

Les pays européens sur le qui-vive

L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien. Début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, trois chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ douze minutes, déclenchant une ferme réponse de l'Otan.

Le 22 septembre, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'ils puissent avoir décollé d'un bateau. De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark.

L'origine de ces derniers survols de drones reste jusqu'à présent inconnue mais les autorités danoises ont pointé du doigt la Russie.

Vendredi dernier, en Allemagne, un "essaim" de drones a été repéré vendredi au-dessus de l'État de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées d'"abattre" ces engins.

Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'alliance atlantique face à cette nouvelle menace. Jeudi 2 octobre, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont discuté de la mise en place d'un "mur" anti-drones.

AFP/VNA/CVN