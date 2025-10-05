Allemagne

Trafic stabilisé à l'aéroport de Munich après des alertes aux drones

Le trafic aérien s'est stabilisé samedi 4 octobre à l'aéroport de Munich, après avoir été interrompu vendredi soir 3 octobre pour la deuxième nuit consécutive à la suite d'une nouvelle alerte aux drones, l'armée allemande apportant désormais son aide pour mieux détecter des engins.

>> Les dirigeants de l'UE discutent d'un "mur anti-drones" lors de leur sommet informel

>> Allemagne : des drones survolent l'aéroport de Munich, le trafic aérien suspendu

>> Allemagne : l'aéroport de Munich fermé plusieurs heures après un nouveau survol de drones

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le trafic aérien a été repris progressivement et s'est stabilisé dans l'après-midi", a indiqué samedi 4 octobre l'aéroport de Munich sur son site internet.

Sur plus de 1.000 décollages et atterrissages prévus samedi 4 octobre, les compagnies ont annulé "environ 170 vols pour des raisons opérationnelles", a précisé l'aéroport.

Sur place, des dizaines de personnes sont allongées, dormant ou attendant sur des lits de camp dans les couloirs après l'annulation de leurs vols, parmi elles des familles avec enfants, a constaté dans l'après-midi une journaliste de l'AFP.

Dans l'ensemble, les gens attendent calmement.

L'aéroport bavarois avait suspendu ses opérations vendredi 3 octobre à 21h30 (19h30 GMT) après des observations de drones, confirmées par la police.

Deux engins ont été encore aperçus près des pistes vers 23h00 (21h00 GMT) avant de disparaître sans être identifiés, et un nouveau signalement a été enregistré vers 03h00 (01h00 GMT), non confirmé pour l'instant.

Pour cette raison, le trafic qui a repris samedi 4 octobre à 07h00 du matin (05h00 GMT) a été retardé.

Après les observations de drones, l'armée allemande apporte depuis vendredi 3 octobre son aide à l'aéroport de Munich avec ses "capacités de détection" des engins, à la demande du ministère bavarois de l'Intérieur, selon un communiqué du Commandement opérationnel de la Bundeswehr transmis à l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

En principe, la prévention des risques "en dehors de nos installations" relève des autorités de sécurité des régions (Länder), a ajouté cette source, faisant que l'assistance de l'armée reste "subsidiaire".

Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, veut adapter le cadre législatif pour autoriser l'aide de l'armée à la police de manière régulière, a-t-il déclaré samedi 4 octobre à l'issue d'un sommet sur la migration avec plusieurs collègues européens.

L'aéroport de Munich est le plus important de l'UE à avoir été contraint de suspendre ses opérations, après des incidents similaires à Copenhague et Oslo notamment.

Sa première fermeture dans la nuit de jeudi 2 octobre à vendredi 3 octobre avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols, avec près de 3.000 passagers bloqués et pris en charge sur place.

"Abattre les drones"

Plusieurs appareils avaient été formellement identifiés jeudi soir 3 octobre également à Erding, où l'armée dispose d'un aérodrome près de Munich, puis au-dessus de l'aéroport civil de la capitale bavaroise.

La police avait déployé des hélicoptères sans toutefois être en mesure de quantifier précisément ces appareils ni de donner leur type ou de les intercepter.

M.Dobrindt a dénoncé vendredi 4 octobre auprès du journal Bild une "menace", estimant qu'"à partir de maintenant, il faut abattre les drones au lieu d'attendre".

Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz doit à cette fin débuter mercredi la révision des lois sur la sécurité aérienne.

Jusqu'à présent seule la police a le droit d'abattre des drones.

M.Dobrindt a aussi annoncé un nouveau centre de défense anti-drones capable de suivre technologiquement cette course aux drones, évoquant à cet égard une "coopération prévue avec Israël, l'Ukraine et l'UE".

D'autres aéroports européens, au Danemark, en Norvège et en Pologne, ont récemment suspendu des vols en raison de la présence de drones non identifiés.

Au Danemark, l'aéroport de la capitale Copenhague a dû être fermé le 22 septembre, et d'autres aéroports ainsi qu'une base militaire dans le pays ont été survolés par des drones le 25.

Jeudi 3 octobre, les 27 États membres de l'UE se sont réunis dans la capitale danoise à ce sujet et ont évoqué la mise en place d'un "mur" antidrones.

AFP/VNA/CVN