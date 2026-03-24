Les médias britanniques saluent le Vietnam, une destination à la fois attractive et accueillante

Alors que le phénomène de "surtourisme" s’impose dans de nombreuses régions du monde et que des mouvements anti-touristes émergent en Europe comme en Amérique, le Vietnam se distingue par une équation rare : conjuguer attractivité croissante et hospitalité préservée.

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Photo : VNA/CVN

Selon le journal britannique The Telegraph, qui a publié en 2026 son classement des "pays magnifiques qui continuent d’accueillir chaleureusement les touristes", le Vietnam se hisse à la troisième place. Une reconnaissance d’autant plus notable qu’elle ne repose pas sur de vastes campagnes promotionnelles, mais sur l’authenticité du pays et la qualité de son accueil. Avec près de 22 millions de visiteurs internationaux l’an dernier et un objectif de 25 millions en 2026, le Vietnam confirme son statut de destination majeure en Asie du Sud-Est.

L’attrait du Vietnam dépasse la seule beauté de ses paysages : il réside aussi dans sa manière d’accueillir. De la majestueuse baie de Ha Long à l’effervescence de Hô Chi Minh-Ville, l’expérience touristique se prolonge en un sentiment de proximité et de sincérité - une qualité qui tend à s’estomper dans de nombreuses destinations saturées.

Certains médias internationaux, dont la BBC, ont également mis en lumière le parc culturel de Suôi Tiên. À rebours des parcs d’attractions standardisés, souvent calqués sur des modèles occidentaux, ce site propose une immersion dans l’imaginaire vietnamien. Mythologie, symbolique bouddhiste et références traditionnelles s’y déploient à travers statues monumentales, temples colorés et installations singulières, offrant une expérience à la fois dépaysante pour les visiteurs étrangers et familière pour les Vietnamiens.

Alors que de nombreuses destinations mondiales imposent des "limites douces" pour réguler le tourisme, le Vietnam réussit à maintenir son ouverture tout en préservant son identité culturelle et la chaleur de son accueil. Cette capacité unique à combiner hospitalité et authenticité laisse aux visiteurs une impression durable : au-delà des paysages et des photos souvenirs, c’est le sentiment d’avoir été véritablement accueillis qui demeure.

VNA/CVN