Festivals traditionnels : vers une économie du patrimoine

Les festivals traditionnels évoluent, passant d’espaces religieux à des ressources culturelles créatrices de valeurs. Portés par des politiques publiques et des innovations, ils s’imposent comme des leviers du tourisme durable et du développement local.

>> Exploitation des valeurs des festivals pour booster le tourisme à Diên Biên

>> Jeunesse et festivals traditionnels

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte qui appelle à repenser les modèles de développement culturel, les fêtes traditionnelles se trouvent à un tournant décisif. Longtemps considérées comme de simples espaces de pratiques religieuses et communautaires, elles deviennent aujourd’hui des ressources culturelles capables de générer de la valeur économique. Cette évolution est particulièrement visible lors de la saison festive de ce printemps, qui illustre clairement le passage d’une logique de gestion et de conservation à une logique de valorisation et d’exploitation économique du patrimoine.

Cette transformation s’inscrit dans les grandes orientations stratégiques du Parti et de l’État, qui placent la culture au cœur du développement durable. La mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et la Résolution N°80 du Politburo sur le développement culturel ont ouvert une nouvelle approche : les fêtes traditionnelles ne sont plus seulement des espaces de pratiques religieuses, mais deviennent des ressources culturelles participant directement à l’économie du patrimoine.

Gestion modernisée au service de l'attractivité

Le rapport politique du XIVe Congrès national du Parti souligne clairement la nécessité de "préserver et valoriser efficacement les valeurs du patrimoine culturel en lien avec le développe-ment de l’économie du patrimoine". L’intégration de cette notion marque un tournant majeur : le patrimoine culturel n’est plus uniquement envisagé sous l’angle de la conservation, mais comme une ressource endogène capable de stimuler la croissance économique et le développement social.

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°80 insiste sur la nécessité d’identifier pleinement les ressources culturelles, de placer le patrimoine au centre des politiques publiques et d’exploiter les technologies numériques pour en assurer une valorisation durable. Elle encourage également le développement d’un modèle économique du patrimoine, dans lequel les communautés locales participent activement à la production, à la consommation et au partage des bénéfices.

Contrairement aux sites patrimoniaux dits "statiques", les fêtes traditionnelles représentent la dimension la plus vivante et dynamique du patrimoine. Elles réunissent un ensemble d’éléments culturels : rites, arts de la scène, savoirs populaires, artisanat, gastronomie, tourisme et services communautaires. Cette combinaison crée une chaîne de valeur complète, à la fois culturelle et économique.

Les fêtes deviennent ainsi de véritables produits culturels expérientiels, capables de répondre aux nouvelles attentes des visiteurs. Elles participent au développement d’un tourisme plus intelligent, plus écologique et plus durable, tout en renforçant l’image de marque des destinations vietnamiennes fondée sur la richesse culturelle.

Autrefois limitées à des événements saisonniers centrés sur les pratiques religieuses, les fêtes connaissent aujourd’hui une transformation profonde. La saison festive du printemps marque une évolution notable : les fêtes sont désormais conçues comme des produits relevant de l’industrie culturelle, intégrés dans des stratégies de développement touristique durable.

À Hanoï, le plan de gestion des fêtes 2026 illustre cette nouvelle approche. Il vise à transformer les festivals en produits culturels attractifs, en dépassant une organisation centrée uniquement sur le rituel. Ces activités sont désormais pensées selon une logique de gestion moderne, intégrant l’expérience des visiteurs, la promotion et la création de valeur ajoutée, tout en conservant leur dimension spirituelle comme fondement.

Concilier identité et rentabilité

La fête de la pagode des Parfums, dans la commune de Huong Son, en est un exemple emblématique. L’introduction de billets électroniques, le contrôle par le code QR, les caméras utilisant l’intelligence artificielle pour gérer les flux de visiteurs et la mise en place d’équipes d’intervention rapide témoignent d’une organisation inspirée des standards du tourisme moderne. Les espaces de services ont été réaménagés de manière plus ordonnée et civilisée, contribuant à améliorer l’expérience globale des visiteurs. La fête ne se limite plus à un pèlerinage, mais devient un produit touristique structuré et professionnel.

Dans le même esprit, la fête de Cô Loa, à Dông Anh, en banlieue de Hanoï, a mis en œuvre le concept de "site patrimonial - fête numérique". Grâce à l’utilisation de technologies immersives telles que la réalité virtuelle (VR360), les hologrammes 3D et les bases de données numérisées, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire de manière interactive. Cette approche permet d’étendre l’expérience au-delà des rituels traditionnels.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la fête de Gióng du temple de Sóc, à Hanoï, s’est enrichie d’un programme nocturne intitulé "Nuit sacrée - L’esprit du Saint Gióng". Ce parcours immersif, combinant éclairages, effets sonores et scénographie, prolonge l’expérience culturelle au-delà du cadre temporel des rites traditionnels.

Dans la province de Quang Ninh (Nord), la fête du printemps de Yên Tu 2026 illustre la tendance du "récit du patrimoine".

À travers la musique, la danse et les technologies lumineuses, l’événement reconstitue le parcours historique et la pensée de l’école bouddhiste Trúc Lâm, transformant l’espace festif en un véritable spectacle culturel de grande envergure. L’utilisation de systèmes de surveillance intelligents contribue par ailleurs à assurer la sécurité et à gérer efficacement les flux de visiteurs.

Parallèlement, la fête de Côn Son - Kiêp Bac, ville de Hai Phong (Nord), développe des circuits thématiques permettant d’enrichir l’expérience des visiteurs. Ces derniers peuvent non seulement découvrir les sites historiques, mais aussi participer à des activités telles que la méditation, la dégustation de thé, l’initiation à l’artisanat traditionnel ou encore l’exploration du réseau de monuments environnants. La fête devient ainsi le point de départ d’une offre touristique intégrée, associant patrimoine culturel, spiritualité et développement local.

Ces initiatives démontrent que les nouvelles approches dans la conception et l’organisation des festivals produisent déjà des résultats tangibles. Les sites attirent un nombre croissant de visiteurs, ouvrant des perspectives prometteuses pour le développement de l’économie du patrimoine, des industries culturelles et du tourisme durable, tout en préservant les valeurs traditionnelles.

Le réveil économique des traditions ancestrales

Cette transformation marque un changement profond dans la perception des fêtes traditionnelles. Elles ne sont plus seulement des activités religieuses ponctuelles, mais des produits culturels dotés d’une valeur économique significative. L’intégration des technologies numériques, l’amélioration de la qualité des services et la création d’expériences interactives rendent les festivals plus attractifs, notamment pour les jeunes générations.

La transformation du patrimoine en produit culturel et touristique professionnel ne se limite pas à sa préservation. Elle ouvre également de nouvelles opportunités économiques, tout en favorisant la diffusion des valeurs culturelles auprès d’un public élargi. Les fêtes deviennent ainsi un levier de développement, capable de générer des revenus, de créer des emplois et de soutenir les moyens de subsistance des communautés locales.

Aujourd’hui, les festivals traditionnels ne se contentent plus de célébrer les croyances et l’identité culturelle. Ils illustrent également la manière dont le patrimoine peut devenir un moteur de développement durable, en conciliant tradition et modernité, culture et économie.

Ainsi, les fêtes traditionnelles entrent dans une phase de transformation majeure. D’es-paces de culte communautaire et de préservation culturelle, elles évoluent vers des produits de l’industrie culturelle et du tourisme durable. La combinaison des rituels, de l’art, de la technologie et des méthodes de gestion modernes permet de créer un modèle inédit, dans lequel le patrimoine devient un véritable actif au service du développement socio-économique et culturel.

Xuân Lôc/CVN