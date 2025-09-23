Le typhon Ragasa traverse le Nord des Philippines, évacuations massives en Chine

La ville chinoise de Shenzhen se préparait lundi 22 septembre à évacuer quelque 400.000 personnes en prévision de l'arrivée dans le sud de la Chine du super thyphon Ragasa, tandis que les habitants du Nord des Philippines tentaient de s'abriter de ses vents violents.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le service météorologique philippin, le typhon a touché l'archipel à 15H00 locales (07H00 GMT) sur l'île de Calayan, qui fait partie de la chaîne peu peuplée des Babuyan.

À 20h00 (12H00 GMT), la tempête générait des vents atteignant 215 km/h en son centre et des rafales pouvant atteindre 265 km/h, a indiqué le service météorologique national.

"Je me suis réveillé à cause du vent violent. Il frappait les fenêtres et faisait un bruit semblable à une machine en marche", raconte Tirso Tugagao, un habitant d'Aparri, une ville côtière de la province de Cagayan (Nord).

Sur l'île de Calayan, au cœur de la tempête, le responsable de l'information Herbert Singun a déclaré à l'AFP que des morceaux du toit d'une école avaient été arrachés et avaient atterri sur un centre d'évacuation situé trente mètres plus loin, faisant un blessé léger.

"Vous voyez ces cocotiers au loin ?", a-t-il demandé lors d'une conversation vidéo. "Il y en avait huit avant. Il n'en reste que quatre. Cela montre à quel point ce typhon est puissant".

Plus de 10.000 habitants ont été évacués dans le pays, et des écoles et bâtiments gouvernementaux ont fermé lundi dans la région de Manille et 29 autres provinces. Le président Ferdinand Marcos Jr a affirmé sur Facebook que toutes les agences du gouvernement se trouvaient "en état d'alerte pour apporter de l'aide n'importe où et n'importe quand" si cela est nécessaire.

Les écoles et les bureaux gouvernementaux ont été fermés lundi dans la métropole de Manille et dans 29 provinces philippines, en prévision de fortes pluies. "De graves inondations et glissements de terrain" sont attendus dans le nord de l'île principale de Luçon, a prévenu dimanche le spécialiste météorologique du gouvernement, John Grender Almario.

Plus au nord, à Taïwan, les services météorologiques ont mis en garde contre un risque de "pluies extrêmement torrentielles" dans l'est de l'île.

Centaines de vols supprimés

Des évacuations ont lieu dans les zones montagneuses près de Pingtung (Sud), a dit à l'AFP James Wu, officier des pompiers locaux. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est que les dégâts pourraient être similaires à ceux causés par le typhon Koinu il y a deux ans", a-t-il ajouté. Ce typhon avait provoqué l'effondrement de poteaux électriques et arraché des toits en tôle.

Dans le Sud de la Chine, les autorités ont déjà pris des mesures avant l'arrivée du typhon à partir de mardi soir.

Les services d'urgence de la mégapole chinoise de Shenzhen ont annoncé prévoir d'évacuer quelque 400.000 personnes résidant "dans les zones basses et en bord de mer".

De nombreuses villes de la province du Guangdong, où se trouve Shenzhen, ont annoncé des annulations de cours dans les établissements scolaires et la suspension des transports en commun en raison de la tempête.

Les habitants de Shenzhen se sont précipités pour faire des provisions avant l'arrivée de la tempête. Dans le quartier de Bao'an, de longues files d'attente se sont formées lundi soir dans un supermarché dont les rayons étaient en grande partie vides de viande fraîche et de légumes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les services météorologiques de la région attenante de Hong Kong anticipent des "vents violents" et "tempétueux" mercredi. "Les conditions météorologiques seront défavorables, avec de fréquentes averses violentes et une forte onde de tempête", ont-ils ajouté.

Du côté des transports aériens, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé qu'elle prévoyait de supprimer "plus de 500 vols" entre mardi soir et jeudi.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

AFP/VNA/CVN