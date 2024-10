Le dirigeant Tô Lâm rencontre le consul honoraire du Vietnam et des Viêt kiêu en Irlande

Dans le cadre de sa visite d'État en Irlande, le 3 octobre, dans la capitale Dublin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré Patrick McKillen, président du groupe Pacific Land, consul honoraire du Vietnam en Irlande.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle et la coordination étroite de Patrick McKillen en tant que premier consul honoraire du Vietnam en Irlande et du bureau du consul honoraire, apportant une contribution importante à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays.

Il a déclaré espérer que le consul honoraire servirait de "passerelle" pour promouvoir l'échange de délégations entre les localités et les entreprises des deux côtés, encourager les entreprises irlandaises, dont Pacific Land, à continuer d'élargir leur coopération avec des partenaires vietnamiens dans des domaines d'intérêt mutuel tels que l'éducation, les sciences et technologies, l'innovation, les énergies renouvelables…

En annonçant que le Vietnam prenait des mesures pour établir une ambassade en Irlande, Tô Lâm a souhaité continuer à recevoir le soutien de Patrick McKillen dans le processus de création et de fonctionnement de l'ambassade du Vietnam en Irlande.

Pour sa part, Patrick McKillen a annoncé que Pacific Land promouvait activement les activités de coopération avec des entreprises vietnamiennes.

Le consul honoraire du Vietnam en Irlande a affirmé qu'il soutenait toujours activement la communauté vietnamienne en Irlande et organisait des activités de promotion de l’image du Vietnam en Irlande.

En tant qu'entrepreneur, Patrick McKillen a exprimé sa volonté de développer les investissements en biotechnologie au Vietnam, de promouvoir activement les projets liés à la coopération dans le développement de la biotechnologie.

Il a indiqué que Pacific Land avait obtenu une décision concernant la création d’un parc bio-high-tech de Hanoï, ajoutant que le groupe avait travaillé en étroite coordination avec le Comité populaire de Hanoï et les ministères et organes concernés pour achever les procédures nécessaires au déploiement rapide du projet, en garantissant l'efficacité et le respect des réglementations. Il a émis son souhait de continuer à recevoir le soutien des organes compétents vietnamiens dans les temps à venir afin que le projet puisse être mis en œuvre efficacement.

Le même jour, le dirigeant Tô Lâm a eu une rencontre avec 130 représentants de la communauté vietnamienne d’Irlande forte d’environ 5.000 personnes, ainsi que des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande.

Réaffirmant que la communauté vietnamienne à l’étranger faisait partie intégrante et constituait une ressource importante du peuple vietnamien, il s’est déclaré convaincu que la communauté vietnamienne en Irlande se développerait de plus en plus, continuant à servir de passerelle solide dans l'amitié Vietnam - Irlande...

