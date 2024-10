Le dirigeant Tô Lâm visite l’Institut national de recherche et de formation en bioprocédés de Dublin

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a visité, jeudi 3 octobre à Dublin, dans le cadre de sa visite d’État en Irlande, l’Institut national de recherche et de formation en bioprocédés (NIBRT).

Le NIBRT est reconnu mondialement pour ses programmes de formation et d’éducation de pointe conçus pour les principaux fabricants biopharmaceutiques, ainsi que pour les partenaires universitaires à l’échelle mondiale.

Impressionné par les installations modernes de l’institut, son environnement de travail professionnel et ses réalisations en matière de formation et de recherche, le dirigeant vietnamien a partagé que la biotechnologie au Vietnam a déjà été largement appliquée dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l’agriculture, l’alimentation, l’industrie, l’énergie et l’environnement. Parmi ceux-ci, le secteur pharmaceutique se développe le plus rapidement et a la plus grande taille de marché, car il s’attaque aux maladies infectieuses émergentes.

Il a ensuite souligné les deux principaux objectifs du Vietnam en matière de biotechnologie, à savoir devenir un pôle de biotechnologie reconnu mondialement et un centre de premier plan pour la production de biotechnologie et les services intelligents en Asie, et faire de ce secteur une industrie économique et technique clé contribuant de manière significative au PIB du pays.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé son espoir que le Vietnam et l’Irlande renforcent leur coopération en matière de recherche biotechnologique dans le domaine pharmaceutique pour servir les soins de santé publique, en mettant l’accent sur la technologie des vaccins de nouvelle génération et sur le diagnostic et le traitement des maladies émergentes, ré-émergentes et zoonotiques.

Il a déclaré qu’il était nécessaire de renforcer les programmes de recherche conjoints et les initiatives de formation entre les instituts, universités et scientifiques des deux parties, l’institut national d’Irlande jouant un rôle clé dans la promotion de cette collaboration.

