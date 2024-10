Le dirigeant vietnamien Tô Lâm rencontre le Premier ministre irlandais Simon Harris

Les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque pays, ont discuté des orientations de coopération et des mesures visant à approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et l’Irlande.

Le Premier ministre Simon Harris s’est déclaré convaincu que la visite du secrétaire général et président Tô Lâm donnera un nouvel élan aux relations bilatérales, affirmant que le Vietnam est un partenaire important de l’Irlande dans la région Asie-Pacifique.

Le chef du gouvernement irlandais a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations socio-économiques. Il a exprimé sa sympathie au pays pour les dégâts causés par le typhon Yagi et fait savoir que l’Irlande aidera le Vietnam à surmonter les conséquences de cette tempête.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite renforcer ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec l’Irlande.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement substantiel et efficace après près de trois décennies d’amitié et de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

L’Irlande est le sixième partenaire commercial et le deuxième marché d’importation du Vietnam dans l’UE. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,5 milliards d'USD en 2023.

Le gouvernement irlandais a beaucoup soutenu le Vietnam, aidant le pays à atteindre avant terme plusieurs Objectifs du Millénaire pour le Développement et à matérialiser les Objectifs de Développement Durable.

La coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de l’agriculture, des produits pharmaceutiques, de l’électronique, de la culture et des échanges entre les peuples a également réalisé des progrès significatifs ces derniers temps.

Afin d’accroître la confiance politique et d’exploiter le potentiel de coopération des deux pays, les deux dirigeants ont convenu d’accroître les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et aux niveaux ministériel et sectoriel ; de déployer efficacement les mécanismes de coopération existants, tout en établissant de nouveaux cadres de coopération adaptés à la nouvelle situation.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a informé le Premier ministre Simon Harris que le gouvernement vietnamien a décidé et effectue les procédures pour ouvrir l’ambassade du Vietnam en Irlande afin de contribuer activement au développement des relations entre les deux pays.

Il a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement et de tirer efficacement parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), de faciliter l’accès des produits sur leur marché respectif.

Le dirigeant vietnamien a salué l’Irlande pour sa politique encourageant les entreprises irlandaises à investir au Vietnam dans les domaines tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie.

Il a également demandé à l’Irlande de finaliser rapidement les procédures de ratification l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) afin de faciliter des relations d’investissement égales et mutuellement bénéfiques entre les deux parties.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer de renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture écologique, de l’agriculture circulaire, de la transformation du système alimentaire durable et de l’aquaculture ; de la transformation numérique, de la transformation verte ; et de la réponse au changement climatique.

Ils ont souligné la nécessité de promouvoir les échanges culturels, artistiques, sportifs et touristiques dans les deux pays pour renforcer la compréhension mutuelle et resserrer l’amitié entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de continuer de prêter attention et de créer des conditions favorables permettant aux ressortissants des deux pays de vivre, d’étudier et de travailler dans les deux pays, pour le bénéfice des deux peuples.

Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, le secrétaire général et président Tô Lâm a hautement apprécié l’intérêt de l’Irlande pour la promotion des relations avec l’Asie du Sud-Est, affirmant que le Vietnam est prêt à être une porte d’entrée de l’Irlande dans l’ASEAN et proposant l’Irlande à être une tête de pont du Vietnam dans l’UE.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux, notamment les Nations Unies, l’ASEAN - UE... ; et de renforcer leur coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies.

Concernant les questions de sécurité régionale et internationale, les deux parties ont exprimé leur inquiétude face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et au conflit russo-ukrainien, appelant les parties concernées à faire preuve de retenue, à ne pas recourir à la force, à promouvoir le dialogue pour rechercher des solutions pacifiques aux conflits en faveur de la stabilité et de la coopération et du développement dans les régions et dans le monde.

Concernant la Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, soulignant la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur la promotion des relations de coopération entre le Vietnam et l’Irlande, affirmant que la visite du secrétaire général et du président Tô Lâm constitue une étape importante, contribuant à porter les relations Vietnam - Irlande à une nouvelle hauteur, et convenant de coopérer pour la prospérité et le développement des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans le monde, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

La Déclaration commune définit également les orientations de la coopération entre les deux pays dans les domaines aussi divers que la politique et la diplomatie, la sécurité, l’éducation et la formation, le commerce, l’investissement, la coopération au développement et d’autres domaines potentiels, avec l’accent mis l’éducation, l’agriculture et le développement socioéconomique dans les zones reculées et le traitement des conséquences des bombes et des mines.

Les deux dirigeants ont également assisté à la cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du partenariat stratégique sur l’enseignement supérieur entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère irlandais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et de la Science.

Plus tôt, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère irlandais des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’énergie.

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère irlandais de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Marine ont signé un protocole d’accord sur la coopération en matière de transformation du système alimentaire.

