Le dirigeant Tô Lâm en visite officielle en France pour approfondir les liens franco-vietnamiens

La visite officielle du 6 au 7 octobre en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm vise à démontrer la haute appréciation du Parti et de l’État vietnamiens pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France et à approfondir davantage les relations bilatérales.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm effectuera les 6 et 7 octobre une visite officielle en France à l’invitation du président français Emmanuel Macron.

Cette visite, la première visite d’un président vietnamien en France depuis 22 ans, constitue un jalon important dans les relations bilatérales et permet aux dirigeants des deux pays de définir les mesures pour approfondir le partenariat stratégique bilatéral dans la nouvelle conjoncture.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France le 12 avril 1973, les deux parties ont vu leur partenariat progresser. La visite du président français François Mitterrand au Vietnam en mars 1993 a marqué un jalon important dans les relations entre le Vietnam et la France, en particulier dans les stratégies et les politiques que la France a mises en œuvre en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

En 2013, les deux parties ont publié une déclaration commune sur l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

Des relations politiques bilatérales solides ont été renforcées par de nombreuses visites de haut niveau. Les dirigeants des deux parties ont également maintenu des contacts réguliers.

L’année dernière, le Vietnam et la France ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de partenariat stratégique avec diverses activités.

Mécanismes d’échange

Le Vietnam et la France ont maintenu de nombreux mécanismes d’échange réguliers sur la politique, l’économie et la défense à tous les niveaux.

Dans le contexte mondial actuel, le Vietnam et la France ont de nombreuses conditions favorables pour renforcer davantage leurs relations. La France est une puissance clé en Europe avec un rôle mondial et des intérêts et une influence importants en Asie, tandis que le Vietnam est une économie dynamique et à croissance rapide qui joue un rôle important dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et en Asie de l’Est.

Les deux pays partagent également de nombreux points de vue et intérêts similaires sur les questions internationales. Par conséquent, le renforcement des relations de coopération bilatérale est devenu une exigence objective et nécessaire au profit des deux pays.

Les deux parties se sont coordonnées et se sont mutuellement soutenues au sein d’organisations internationales telles que l’Organisation des Nations unies (ONU), le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’économie et le commerce constituent un pilier important de la coopération entre les deux pays. La France est actuellement le quatrième partenaire commercial, le deuxième investisseur et le premier fournisseur d’APD du Vietnam parmi les membres de l’UE.

Les échanges bilatéraux ont augmenté de 42% au cours des 10 dernières années pour atteindre 5,33 milliards d'USD en 2022, 4,8 milliards d'USD en 2023 et 2,96 milliards d'USD au cours des sept premiers mois de 2024.

Les deux pays coopèrent et tirent partie efficacement de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) qui a facilité la position des produits vietnamiens sur le marché européen et ouvert la porte à l’entrée des produits vietnamiens sur le marché français.

Jusqu’en août, la France a investi dans 692 projets au Vietnam avec un capital social total de 3,93 milliards USD, se classant au 16e rang sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam, principalement dans les domaines de l’information et de la communication, de l’industrie de transformation et de fabrication, de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation.

Parallèlement, la France a fourni au Vietnam 3 milliards d’euros (3,3 milliards d'USD) jusqu’à présent.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a estimé que le Vietnam et la France pouvaient élargir leur coopération dans les domaines de l’énergie, de l’aérospatiale, du développement de la technologie de l’hydrogène vert, des applications des semi-conducteurs, de l’utilisation des minéraux rares et des câbles sous-marins.

En ce qui concerne les objectifs de développement vert, les deux pays peuvent promouvoir la coopération dans les domaines de l’agriculture écologique, de l’agriculture circulaire, du tourisme vert, de la réponse au changement climatique et des marchés du carbone, a-t-il ajouté.

Coopération tout azimut

Dans le même temps, de forts progrès ont également été enregistrés dans l’éducation et la formation bilatérales, la culture et la coopération entre localités.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré que la France souhaite qu’un nombre croissant de Vietnamiens viennent étudier en France, tout en se réjouissant de voir aussi un nombre croissant d’étudiants français qui viennent passer un semestre ou deux dans des universités vietnamiennes ayant des liens avec des homologues françaises.

"Pour la coopération bilatérale, j’aimerais citer également le renforcement des échanges humains, notamment entre les jeunes. Nous souhaitons qu’un nombre croissant de Vietnamiens viennent étudier en France. Ils sont les bienvenus et nous savons ce que la France peut leur apporter et ce qu’ils peuvent apporter ensuite au partenariat bilatéral dans tous les domaines", a-t-il poursuivi.

Nous nous réjouissons de voir aussi un nombre croissant d’étudiants français qui viennent passer un semestre ou deux dans des universités vietnamiennes ayant des liens avec des homologues françaises. C’est un mouvement très important pour l’avenir de nos deux pays, a ajouté le diplomate.

Notant que le développement des industries culturelles et créatives a été inscrit par le gouvernement vietnamien comme l’un des objectifs pour soutenir la croissance, y compris la croissance économique, il a affirmé que la France, un grand pays en la matière, peut travailler avec le Vietnam dans ce domaine.

Coopération décentralisée

La coopération décentralisée est également une caractéristique unique dans les relations entre le Vietnam et la France. À ce jour, la France est le seul pays où le Vietnam a élevé le mécanisme de rencontres entre localités au niveau de conférence, qui se tient alternativement dans différentes localités des deux pays tous les 2-3 ans et est considérée comme un événement et une activité majeurs dans les relations bilatérales.

Pour nous, cette visite du plus haut dirigeant vietnamien sera l’occasion de montrer au Vietnam à quel point nous voulons renforcer notre partenariat avec ce pays très important d’Asie, auquel nous lient beaucoup de choses, à commencer par l’histoire, par cette appartenance à la francophonie, a indiqué l’ambassadeur Olivier Brochet.

Il a fait savoir que lors de cette visite, les deux pays devraient signer un accord intergouvernemental sur l’éducation. Ce document devrait faciliter une coordination plus étroite entre la France et le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation pour renforcer l’enseignement du français dans les écoles vietnamiennes, dans le but d’augmenter à la fois la qualité et le nombre de locuteurs de français au Vietnam.

L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a déclaré que la visite du secrétaire général et président est une étape importante, créant un nouveau cadre et une nouvelle dynamique pour porter le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France à une nouvelle hauteur au profit des deux peuples ainsi que pour la paix, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde.

