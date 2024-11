Le SG Tô Lâm prononce un discours marquant à l’Université de Malaisie

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours d’accueil, le Professeur Dr. Dató Seri Noor Azuan Abu Osman, président de l’Université de Malaisie, a salué la visite de Tô Lâm, soulignant qu’elle reflète l’approfondissement des liens non seulement entre les deux nations, mais également entre leurs milieux universitaires et culturels. Il a affirmé que l’Université de Malaisie est prête à jouer un rôle de passerelle pour favoriser le partage des connaissances, de la recherche et de l’innovation entre les établissements des deux pays.

Dans son intervention, Tô Lâm a exprimé son honneur de s’exprimer à l’Université de Malaisie, institution prestigieuse et symbole de l’éducation en Malaisie, reconnue comme l’un des principaux centres d’enseignement de l’ASEAN. Il a salué son histoire centenaire, qui a vu naître des générations de talents exceptionnels, dont le Premier ministre Anwar Ibrahim et quatre autres Premiers ministres malaisiens.

Les réalisations de l’Université en matière de formation et de recherche, touchant des domaines variés tels que la technologie, la médecine, l’environnement et la recherche internationale, contribuent non seulement au développement durable de la Malaisie, mais également à la prospérité de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a réaffirmé l’importance des relations Vietnam - Malaisie, qui occupent une place centrale dans la politique extérieure du Vietnam. Il a exprimé son espoir que le nouveau cadre de partenariat stratégique global ouvrira une ère de coopération renforcée pour la paix, la stabilité et le développement des deux pays et de la région.

Le dirigeant vietnamien a également souligné le rôle crucial de la jeunesse, des chercheurs et des étudiants dans la construction d’un avenir prospère. Partageant une vision commune plaçant l’humain au cœur du développement, le Vietnam et la Malaisie considèrent l’éducation, la recherche scientifique et la technologie comme les piliers du progrès. Il a ajouté que les institutions comme l’Université de Malaisie joueront un rôle essentiel dans le façonnement d’une ASEAN unie et dynamique, contribuant à la paix et au développement durable au-delà de la région.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette visite, Tô Lâm a répondu aux questions des professeurs et étudiants sur la politique extérieure du Vietnam, témoignant de l’engagement du pays envers la coopération régionale et mondiale.

Dans la matinée, il a également visité le Centre national de données de Malaisie, poursuivant ainsi une série d’activités visant à renforcer les liens bilatéraux.

VNA/CVN