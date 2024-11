Le SG du Parti Tô Lâm rencontre le président de la Chambre des représentants de Malaisie

>> Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du SG du Parti, Tô Lâm, en Malaisie

>> Le Vietnam et la Malaisie érigent leurs relations en partenariat stratégique global

>> Le SG du Parti Tô Lâm s'entretient avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim

Photo : VNA/CVN

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie a affirmé que la visite de Tô Lâm montrait les liens étroits entre les deux pays et marquerait une étape importante dans la promotion des relations Vietnam - Malaisie dans les temps à venir.

Tô Lâm s'est montré ravi de visiter à nouveau la Malaisie et de rencontrer Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul.

Les deux dirigeants ont noté que des échanges et des rencontres fréquents de haut niveau avaient consolidé une compréhension mutuelle et une confiance politique, en particulier pendant la nouvelle étape de développement des deux nations.

Les deux dirigeants ont salué les réalisations socio-économiques de chaque pays. Ils ont salué la coopération globale et efficace entre le Vietnam et la Malaisie dans divers secteurs et ont affirmé leur statut de partenaires économiques clés, partageant des intérêts et des perspectives similaires sur les questions régionales et mondiales.

Tô Lâm a informé Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul des résultats de son entretien avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et leur accord d'élever les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global. Cela fait de la Malaisie la première nation d'Asie du Sud-Est à établir un cadre de relations le plus élevé avec le Vietnam, a-t-il noté.

Il a exhorté le Parlement malaisien, en particulier la Chambre des représentants, à collaborer avec l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam pour superviser la mise en œuvre effective des accords et des documents et à œuvrer à la signature d'un accord de coopération entre l'AN vietnamienne et le Parlement malaisien dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a affirmé le ferme soutien du Vietnam à la prochaine présidence de la Malaisie à l'ASEAN en 2025 et à sa présidence de la 46e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) pour soutenir le rôle des parlements dans le renforcement de la coopération au sein de l'ASEAN, la promotion de la construction d'une ASEAN unie et résiliente et le renforcement de la centralité du bloc régional.

Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul a promis que la Malaisie donnerait la priorité au développement régional pendant sa présidence de l'ASEAN, en promouvant l'Asie du Sud-Est comme destination de choix pour les investisseurs internationaux et comme région de paix, de liberté, de confiance et de neutralité.

Réaffirmant le respect de la Malaisie pour ses relations avec le Vietnam, il s'est engagé à une collaboration plus étroite pour renforcer la paix, l'amitié et la stabilité en Asie du Sud-Est et améliorer la position et le rôle de l'ASEAN.

VNA/CVN