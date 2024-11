Déclaration commune Vietnam - Malaisie sur l'élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique global

Le Premier ministre malaisien Dato' Seri Anwar Ibrahim et le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ont exprimé, dans la déclaration commune, leur satisfaction quant aux relations de coopération approfondies entre le Vietnam et la Malaisie, qui ont connu plus de 50 ans d’édification et de développement (1973-2024), surmonté les hauts et les bas de l’histoire et sont devenues plus fortes.

Motivés par les réalisations et notant la maturité des relations entre le Vietnam et la Malaisie, qui présentent de nombreuses opportunités et potentiels de développement, les deux dirigeants ont décidé d'élever les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique global, marquant ainsi la signification historique de cette visite.

Avec l'établissement d’un nouveau cadre de coopération, les deux gouvernements ont affirmé leur engagement à soutenir la voie de développement de chaque pays, à continuer de renforcer l’amitié et la confiance politique entre les deux pays sur la base du respect du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays.

Les deux parties ont convenu d'orientations visant à approfondir et à renforcer davantage leurs relations dans tous les domaines, en mettant particulièrement l'accent sur des mesures énergiques visant à renforcer les liens, à résoudre les difficultés et à promouvoir la coopération ; ouvrir un nouveau chapitre de la coopération bilatérale pour la paix, la stabilité, la durabilité, l'inclusion et la prospérité partagée et pour une communauté de l’ASEAN unie, résiliente et prospère, comprenant :

Renforcer la confiance et la coopération politique, de défense et de sécurité, juridique et judiciaire pour une base solide, contribuant ainsi à un environnement pacifique et stable pour le développement.

Renforcer la cohésion économique pour une croissance durable, contribuant au développement et à la prospérité communs ; s'efforcer d'atteindre un commerce bilatéral d'au moins 18 milliards de dollars, dans un sens d'équilibre et de bénéfice mutuel.

Renforcer la coopération dans de nouveaux domaines (tels que l'économie verte, l'innovation, la science et la technologie, la transformation numérique, l'énergie verte, etc.) et intensifier les liens étroits entre les deux pays dans d'autres domaines importants (éducation, formation, développement des ressources humaines, travail, culture, sports, tourisme...) pour atteindre l'objectif du développement durable.

S'entraider et se coordonner étroitement dans les questions régionales et internationales pour la paix, la sécurité et la stabilité communes.

Tô Lâm a exprimé le soutien indéfectible du Vietnam à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025 et a réaffirmé l'engagement du pays à travailler en étroite collaboration avec la Malaisie et tous les États membres de l'ASEAN pour réaliser la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025, en promouvant une croissance inclusive, un développement durable et une coopération régionale renforcée. Les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et ont également réitéré leur engagement à promouvoir davantage le développement équitable, inclusif et durable dans l'ensemble de la Communauté de l'ASEAN.

Les dirigeants ont réitéré la position constante de l'ASEAN au regard de la question de la Mer Orientale et ont réaffirmé leur engagement à continuer de travailler en étroite collaboration pour maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime ; à régler par des mesures pacifiques des différends, conformément aux principes universellement reconnus par le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982).

