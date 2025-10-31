Renforcement des liens bilatéraux entre le Vietnam, l’Indonésie et Singapour

Le 31 octobre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu les ambassadeurs d’Indonésie et de Singapour, venus lui prendre congé au terme de leur mandat au Vietnam.

>> Pham Minh Chinh et Lawrence Wong tiennent leur deuxième rencontre annuelle

>> Sécurité alimentaire : Hanoï et Singapour scellent un accord stratégique sur le riz

>> Trân Thanh Mân reçoit les ambassadeurs d'Indonésie et de Singapour

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur d’Indonésie, Denny Abdi, le Premier ministre a salué ses contributions positives au renforcement des relations bilatérales au cours des dernières années, notamment l’élévation des liens bilatéraux au niveau de partenariat stratégique global en mars 2025, et la signature de l’Accord de délimitation de la zone économique exclusive (ZEE) entre le Vietnam et l’Indonésie.

Le Premier ministre s’est félicité des échanges réguliers de délégations, de la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération et du développement des liens économiques avec 16,7 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2024, ainsi que de la collaboration étroite au sein des forums régionaux et internationaux.

Il a proposé de poursuivre les échanges de délégations, de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et de ratifier rapidement l’Accord sur la ZEE, afin de concrétiser les bénéfices mutuels pour les deux pays...

L’ambassadeur d’Indonésie a affirmé que l’Indonésie soutenait et était prête à coopérer avec le Vietnam pour la levée du carton jaune IUU. Il s’est dit convaincu que les peuples des deux pays, en particulier les jeunes générations, continueraient à promouvoir le développement florissant des relations Vietnam - Indonésie ainsi qu’au sein de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam, le Premier ministre a félicité l’ambassadeur pour avoir accompli avec succès sa mission au Vietnam pendant plus de quatre ans, contribuant activement au renforcement des relations bilatérales.

Sous son mandat, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique global et établi un partenariat pour l’économie verte et l’économie numérique. Sept nouveaux parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) ont été créés, portant le total à vingt VSIP dans treize provinces et villes, symboles d’une coopération bilatérale fructueuse.

Le Premier ministre a appelé à développer les VSIP de nouvelle génération selon le modèle "4 en 1" (industrie, science et technologie, innovation, commerce et services urbains) et à intensifier la coopération dans les domaines de la science, de l’innovation et de la transition numérique...

L’ambassadeur Jaya Ratnam a salué la direction efficace du gouvernement vietnamien, qui a permis au pays de se hisser parmi les 32 plus grandes économies mondiales et de devenir l’une des économies les plus dynamiques de l’ASEAN.

Soulignant le vaste potentiel de coopération bilatérale, il a salué les orientations proposées par le Premier ministre, notamment le développement de 30 parcs VSIP de nouvelle génération au Vietnam et la promotion de la coopération dans les domaines du commerce, des semi-conducteurs, de la science et de la formation des ressources humaines...

VNA/CVN