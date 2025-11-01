APEC

Le président Luong Cuong salue le rôle de diplomatie culturelle de la Fondation sud-coréenne

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu le président de la Fondation sud-coréenne (KF), Kim Ghee Whan, samedi 1 er novembre, dans le cadre de sa visite en République de Corée pour assister à la 32 e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et à des activités bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Accueillant chef de l’État vietnamien à la Maison de la culture de l’ASEAN à Busan, Kim Ghee Whan a déclaré que la Fondation coréenne privilégiait les projets favorisant les échanges culturels, entre les peuples et les jeunes, le Vietnam figurant parmi ses partenaires prioritaires grâce au développement solide du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a fait savoir que plus de 30 universités vietnamiennes bénéficient actuellement du soutien du programme d’études coréennes de la Fondation, tandis que plus de 300 doctorants et chercheurs vietnamiens ont reçu des bourses de la Fondation pour poursuivre des études coréennes. La Fondation coréenne mène également un programme d’échanges de jeunes reliant des jeunes des deux pays.

Face aux défis mondiaux et régionaux qui affectent les échanges culturels et humains, Kim Ghee Whan a appelé à une coordination étroite et continue entre le Vietnam et la République de Corée afin de surmonter les difficultés et d’approfondir les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la culture et de la diplomatie populaire.

Renforcer les fondements humanistes

Le président Luong Cuong a salué le rôle actif de la Fondation coréenne en tant que pionnière de la diplomatie culturelle, qui a contribué à renforcer les fondements humanistes du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé qu’au cours des trois dernières décennies, les deux pays sont devenus des partenaires de premier plan dans de nombreux domaines, notamment la coopération culturelle et les échanges humains, domaines sur lesquels la Fondation concentre ses efforts.

Le dirigeant vietnamien a partagé ses impressions sur l’art et la culture sud-coréens présentés lors des événements liés à l’APEC 2025 et a noté que les dirigeants de l’APEC avaient approuvé trois résultats majeurs, dont une déclaration sur l’industrie culturelle.

Il a exhorté la Fondation coréenne à poursuivre et à développer sa collaboration avec le Vietnam, notamment dans l’enseignement et la promotion de la langue coréenne, la formation des enseignants, l’élaboration de programmes d’études et la facilitation des échanges universitaires, afin de répondre à la demande croissante d’apprentissage du coréen au Vietnam.

Le président Luong Cuong a également suggéré à la Fondation coréenne de coordonner l’organisation d’événements visant à populariser la culture vietnamienne en République de Corée et vice-versa.

Il a invité la fondation à contribuer à la numérisation, à la recherche et à la conservation du patrimoine culturel grâce à la coopération entre les musées, les instituts de recherche et les universités des deux pays, et à favoriser les échanges entre les peuples à travers les arts, le sport, la gastronomie et la mode.

Un nouveau pas dans la coopération culturelle

Soulignant le vaste potentiel de coopération, le président Luong Cuong a insisté sur l’importance de la compréhension linguistique et culturelle pour renforcer l’amitié entre les deux peuples.

Lors de la rencontre, le chef de l’État vietnamien et le président de la Fondation coréenne ont assisté à la signature d’un protocole d’accord entre le Musée musée d’ethnographie du Vietnam et la Maison de la culture de l’ASEAN de la Fondation coréenne, marquant un nouveau pas dans la coopération culturelle bilatérale.

Le président Cuong a également offert un souvenir au président de la Fondation coréenne et a fait don d’un objet culturel vietnamien au Centre culturel de l’ASEAN.

Par la suite, il a visité une exposition de jouets folkloriques vietnamiens organisée conjointement par le consulat général du Vietnam à Busan, le Musée d’ethnographie du Vietnam et la Maison de la culture de l’ASEAN.

VNA/CVN