APEC

Le président vietnamien Luong Cuong propose des orientations de coopération

Le président Luong Cuong a proposé plusieurs orientations majeures de coopération pour l'APEC lors de son intervention à la deuxième session de la 32 e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, qui s'est tenue à Gyeongju, en République de Corée, le 1 er novembre au matin.

>> Le président Luong Cuong renforce les liens bilatéraux à l’occasion de l’APEC 2025

>> Le président Luong Cuong rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping

>> Les dirigeants de l'APEC adoptent une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le président Luong Cuong a souligné l'évolution rapide du monde, marquée par des avancées scientifiques et technologiques majeures et de profondes mutations culturelles, sociales et environnementales. Face à cette situation, les économies de l'APEC doivent adopter une approche proactive et renforcer leur coopération afin de saisir les opportunités et de relever les défis.

Pour s'adapter au développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) et façonner un modèle de croissance plus inclusif, durable et humaniste, il a suggéré plusieurs axes de coopération importants pour l'APEC.

En particulier, les membres de l'APEC devraient se doter d'une vision stratégique commune pour développer un écosystème d'innovation et jouer un rôle de pionnier dans l'économie numérique et la gouvernance de l'IA. Il s'agirait notamment d'établir les normes et les règles nécessaires pour garantir un équilibre entre les motivations de développement des entreprises et les intérêts légitimes des populations et du progrès social, ainsi que pour assurer l'égalité des chances entre les économies.

En outre, a-t-il poursuivi, l'APEC doit se concentrer sur la mise en place d'infrastructures complètes et durables, ainsi que sur un écosystème numérique sûr et fiable pour le développement de l'économie numérique dans la région.

Une nouvelle étape de développement

Le président a également affirmé la nécessité d'une confiance mutuelle - une confiance dans la coopération - pour bâtir un avenir dynamique, moderne, sûr, heureux et prospère pour tous en Asie-Pacifique.

Partageant le point de vue du Vietnam, le dirigeant a souligné que le pays considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme les fondements d'une nouvelle étape de développement, caractérisée par une croissance à la fois rapide et durable. Il a ajouté que l'innovation est l'affaire de tous et de la société dans son ensemble, et qu'elle requiert la participation de toutes les autorités, de tous les secteurs, des entreprises de tous les secteurs économiques et de tous les citoyens.

En présence des dirigeants et des chefs de délégation des 21 économies membres de l'APEC, la réunion a réaffirmé la détermination des membres à bâtir une région résiliente, capable de relever les défis, de réaliser une croissance économique durable et d'apporter des bénéfices à tous.

Dans un contexte d'incertitudes régionales et mondiales, et face à l'imbrication des opportunités et des défis, les dirigeants ont souligné le rôle clé de l'APEC en tant que principal forum d'intégration économique régionale et incubateur, un lieu d'expérimentation d'idées novatrices et révolutionnaires.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant le rôle essentiel du commerce et de l'investissement dans la prospérité régionale, ils ont convenu d'accélérer l'intégration économique, de renforcer la connectivité en matière d'infrastructures, d'institutions et d'échanges entre les peuples, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de promouvoir la facilitation des échanges et les mesures visant à renforcer la transparence et le commerce sans papier, tout en soutenant les initiatives visant à assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Les dirigeants ont encouragé les économies à partager volontairement des informations sur les politiques numériques et informatiques appropriées afin d'accélérer la coopération économique régionale ; à construire un écosystème d'IA sûr, fiable et accessible ; et à investir dans des infrastructures économes en énergie et respectueuses de l'environnement, et à les développer.

Une communauté Asie-Pacifique ouverte

L'événement a réaffirmé l'engagement à mettre en œuvre la Feuille de route de l'APEC pour l'Internet et l'économie numérique.

Afin de relever ensemble les défis et de partager les fruits de la croissance, les dirigeants ont convenu de renforcer la coopération face aux défis liés à la sécurité énergétique et alimentaire, aux catastrophes naturelles et au climat, tout en appelant à une approche collective, intégrale et intergénérationnelle en matière d'emploi, d'éducation, de santé et de finances publiques.

En conclusion, les dirigeants de l'APEC ont adopté la Déclaration de Gyeongju, réaffirmant leur ferme engagement à promouvoir conjointement de nouveaux moteurs de croissance, à exploiter le potentiel et les atouts du forum et à œuvrer pour la construction d'une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, gage de la prospérité de tous et des générations futures.

Les dirigeants se sont également engagés à adopter l'Initiative de l'APEC sur l'intelligence artificielle et le Cadre de collaboration de l'APEC sur les changements démographiques afin de renforcer la coopération face aux nouvelles tendances de développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN