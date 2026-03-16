Le secteur de la noix de cajou se prépare à relever les défis de 2026

Dans un contexte de conflits géopolitiques et de changements de politique dans les pays fournisseurs de noix de cajou brutes, l'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas) prévoit une année 2026 difficile et s'est fixé un objectif d'exportations de noix de cajou d'environ 800.000 tonnes pour le Vietnam, soit une valeur d'environ cinq milliards de dollars américains.

>> Le Vietnam vise à exporter 4,5 milliards de dollars de noix de cajou en 2025

>> Le Vietnam conforte sa place de premier exportateur mondial de noix de cajou

>> Plus de 5 milliards de dollars d’exportations de noix de cajou et le défi de la rentabilité

Photo : VNA/CVN

Le président de Vinacas, Pham Van Công, a déclaré que le secteur vietnamien de la noix de cajou avait enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 5,5 milliards de dollars américains en 2025, un niveau record. Il a souligné que ce résultat témoigne du développement remarquable, du dynamisme et de la capacité d'adaptation rapide du secteur face à des défis complexes et imprévisibles, tant au niveau national qu'international.

Malgré ce succès, Pham Van Công et de nombreux membres de l'association estiment que le secteur devrait faire face à d'importantes difficultés en 2026. L'instabilité géopolitique en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, conjuguée aux mutations du commerce et du transport maritime mondiaux, affectera les exportations.

Le Vietnam reste par ailleurs fortement dépendant des importations de noix de cajou brutes, principalement en provenance de pays africains. Plusieurs pays africains ont mis en place des politiques restrictives, telles que des interdictions temporaires d'exportation en début de saison des récoltes, afin de privilégier les matières premières de haute qualité pour les transformateurs locaux.

Certains pays ont également fixé des prix minimaux à l'exportation et augmenté les taxes et droits de douane sur les exportations de noix de cajou brutes.

Ces facteurs rendent les importations de noix de cajou brutes plus difficiles et plus coûteuses, réduisant ainsi les marges bénéficiaires des entreprises vietnamiennes.Parallèlement, le conflit au Moyen-Orient a perturbé la logistique mondiale, entraînant une hausse des prix du carburant et des coûts de transport.

Selon Bach Khanh Nhât, vice-président permanent de Vinacas, la structure des marchés d'exportation a déjà évolué ces dernières années. Pendant plus d'une décennie, les États-Unis ont été le premier marché pour les noix de cajou vietnamiennes, mais en 2025, ils sont passés à la deuxième place, derrière la Chine.

Suite à l'introduction de mesures tarifaires réciproques par les États-Unis en avril 2025, de nombreuses entreprises se sont tournées vers le Moyen-Orient et ont obtenu des résultats positifs, contribuant à faire de la région le troisième marché d'exportation en 2025, représentant plus de 10% des parts de marché des exportations vietnamiennes de noix de cajou.Cependant, les conflits actuels devraient entraîner d'importantes perturbations sur le marché du Moyen-Orient.

Photo : VNA/CVN

Bach Khanh Nhât conseille aux entreprises d'être particulièrement prudentes quant aux expéditions vers la région, notamment en ce qui concerne les délais de livraison. Si les marchandises sont expédiées pendant la durée du conflit, les navires pourraient être contraints de rester au mouillage au large pendant de longues périodes, immobilisant ainsi la trésorerie des entreprises et augmentant les frais d'intérêts bancaires.

De plus, si les conditions du marché évoluent au moment de l'arrivée des marchandises, les acheteurs pourraient demander une renégociation des prix, ce qui pourrait engendrer des pertes financières pour les exportateurs vietnamiens.

Une autre préoccupation majeure est la hausse brutale et imprévisible des coûts du fret maritime. Les tarifs de transport maritime peuvent varier d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre, et des surtaxes peuvent être appliquées si les navires doivent modifier leur itinéraire ou prolonger leur temps de trajet pour des raisons de sécurité.

Compte tenu de ces risques, il est conseillé aux entreprises d'examiner attentivement tout nouveau contrat avec des partenaires au Moyen-Orient et de suivre de près l'évolution de la situation avant de prendre toute décision.

"Parallèlement, les entreprises devraient redoubler d'efforts pour développer leurs exportations vers les marchés existants, tels que les États-Unis et la Chine, les deux plus grands consommateurs mondiaux de noix de cajou. Même une légère augmentation de leur part de marché sur ces marchés pourrait contribuer à compenser le recul des exportations vers le Moyen-Orient", a déclaré Bach Khanh Nhât.

Élargir les marchés de consommation

Cao Thuc Uy, Pdg de Cao Phat, l'un des principaux transformateurs et exportateurs de noix de cajou du Vietnam, a conseillé aux entreprises de ne pas se précipiter sur l'achat de noix de cajou brutes cette année.

L'offre mondiale de noix de cajou brutes devrait augmenter cette année. Les entreprises devraient donc éviter une concurrence agressive pour l'acquisition de matières premières, ce qui pourrait entraîner une hausse inutile des prix.

Face à la fluctuation des coûts de transport due aux tensions géopolitiques et à l'incertitude des marchés, les entreprises sont invitées à la prudence plutôt que de se précipiter pour acheter des matières premières à prix élevés, a-t-il ajouté.

De nombreuses entreprises se tournent vers le développement de produits à base de noix de cajou transformés afin de créer une plus grande valeur ajoutée et d'élargir leurs marchés de consommation, a indiqué l'association, précisant que cette orientation est considérée comme stratégique, non seulement pour le développement des entreprises, mais aussi pour le renforcement de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de la noix de cajou.

VNA/CVN