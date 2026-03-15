Le Delta du Mékong, laboratoire de la riziculture bas carbone

Le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité dans le Delta du Mékong ne constitue pas un simple programme de production. Il marque un tournant stratégique visant à transformer en profondeur la riziculture vietnamienne.

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Après une première phase de mise en œuvre, les évolutions observées - allant des pratiques culturales à la structuration des chaînes de valeur - témoignent de la détermination du gouvernement à bâtir une agriculture moderne, décarbonée et responsable, capable de répondre aux défis environnementaux mondiaux.

Lors de la conférence de revue à mi-parcours, tenue le 8 mars à Cân Tho (Sud), le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Trân Đuc Thang, a souligné les signaux encourageants venus du terrain. Après deux années de mise en œuvre, la production dans le "grenier à riz" national qu'est ce delta a connu des transformations profondes, notamment la recherche du profit immédiat qui a laissé progressivement place à une vision de développement durable.

Le changement le plus significatif concerne en effet l’évolution des mentalités, tant chez les agriculteurs que dans les systèmes de gouvernance locale. Les méthodes traditionnelles, caractérisées par une utilisation intensive d’intrants chimiques, cèdent progressivement la place à des pratiques agricoles avancées et à une riziculture intelligente face au climat.

Les rapports provenant de localités clés telles que Cân Tho, Đông Thap et An Giang indiquent que l’adoption de techniques d’irrigation alternée mouillé-sec (AWD), combinée à une utilisation plus rationnelle des engrais, a permis de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre.

Du champ à la table

L’implication croissante des grandes entreprises dans la construction de chaînes de valeur intégrées, du champ à la table, contribue à instaurer des partenariats de production plus transparents et plus stables. Ce modèle permet aux agriculteurs de se concentrer davantage sur la qualité de la production plutôt que sur la quantité.

Le ministre Trân Đuc Thang a souligné que ces résultats constituent un socle important pour concrétiser les engagements du Vietnam pris lors de la COP26, notamment celui d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ils participent également au renforcement de la marque du riz vietnamien "vert, propre et durable" sur les marchés internationaux.

Malgré ces avancées, la mise en œuvre du projet révèle encore plusieurs obstacles structurels. Les infrastructures hydrauliques locales ne répondent pas toujours aux exigences techniques des protocoles de production bas carbone. En particulier, la gestion des pailles après récolte demeure un défi majeur pour développer une véritable économie circulaire dans la filière rizicole.

Par ailleurs, les capacités de gouvernance des coopératives ainsi que l’accès aux financements verts pour les entreprises restent limités, ce qui nécessite des mécanismes de soutien plus solides de la part des ministères et des organismes concernés.

Afin d’accélérer la mise en œuvre du projet dans sa prochaine phase, le ministre Trân Đuc Thang a exhorté le ministère des Finances à finaliser rapidement les procédures d’approbation des projets d’infrastructures techniques financés par des prêts de la Banque mondiale.

Dans le même temps, la Banque d’État est appelée à orienter les institutions de crédit afin de mobiliser des sources de financement préférentielles en faveur des acteurs de la filière.

Pour les provinces du Delta du Mékong, la priorité d’ici 2026 sera de mobiliser les ressources budgétaires locales afin de moderniser la logistique et les infrastructures de stockage, dans le but de réduire les pertes post-récolte. Il s’agira également d’accélérer la numérisation de la gestion de la production agricole.

Les experts estiment que le Vietnam se trouve aujourd’hui à un moment clé de la transformation de sa riziculture. En combinant savoir-faire traditionnel et technologies modernes, la coordination étroite entre l’État, les scientifiques, les entreprises et les agriculteurs sera la clé pour construire une agriculture verte et durable, permettant aux paysans de prospérer durablement sur leurs terres.

Texte et photos : Truong Giang/CVN