Le Vietnam et le Danemark nouent un partenariat sur l’agriculture circulaire

Un projet intitulé "Green Hero Solution", visant à promouvoir des modèles circulaires pour l’agriculture et les systèmes alimentaires adaptés au changement climatique au Vietnam, a été officiellement lancé jeudi 12 mars à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Danemark en matière de transition écologique et de développement durable, notamment suite à l’établissement d’un partenariat stratégique vert en novembre 2023.

Ce partenariat se concentre sur des domaines tels que les énergies renouvelables, l’économie verte, l’agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et l’innovation, soutenant ainsi l’objectif du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Dans le secteur agricole et alimentaire, le Danemark partage son expérience, ses technologies et ses modèles de gouvernance afin d’aider le Vietnam à développer un système alimentaire transparent, durable et respectueux de l’environnement.

Les initiatives de coopération promeuvent également des modèles d’économie circulaire dans la chaîne de valeur alimentaire, dans le but de réduire le gaspillage des ressources et d’accroître la valeur agricole.

Lors de son intervention à la cérémonie de lancement, Sanne Høj Andrén, conseillère pour l’alimentation et l’agriculture à l’ambassade du Danemark au Vietnam, a souligné l’importance de la coopération entre les autorités publiques, les entreprises et les communautés pour accélérer la transition écologique.

Elle a déclaré que le Danemark considère le Vietnam comme un partenaire important dans les programmes de développement durable, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la gestion des ressources naturelles.

"Des initiatives telles que Green Hero Solution peuvent contribuer à réduire le gaspillage alimentaire tout en encourageant des solutions innovantes pour construire des systèmes alimentaires résilients face au changement climatique".

Nguyên Tuân Khôi, président du Réseau des banques alimentaires du Vietnam (Foodbank Vietnam), a indiqué que le projet vise non seulement à lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi à créer un écosystème plus large reliant les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire.

"Green Hero Solution est le point de départ du programme Green Hero, qui mettra en relation entreprises, coopératives, agriculteurs, jeunes entrepreneurs et organisations sociales afin de développer des systèmes alimentaires durables", a-t-il précisé.

Grâce à ce programme, les organisateurs espèrent promouvoir des modèles innovants permettant aux agriculteurs et aux coopératives de mieux utiliser les ressources, de réduire le gaspillage alimentaire et d’accroître la valeur des produits agricoles.

Au cours de l’événement, des accords de coopération ont également été signés avec des organisations et des entreprises afin d’élargir le réseau de partenaires de Green Hero et de promouvoir les modèles d’économie circulaire dans le secteur alimentaire.

Dans les prochains mois, le projet prévoit de mettre en œuvre diverses activités, notamment des jardins communautaires, des programmes d’éducation à l’environnement dans les écoles, un soutien aux coopératives et aux agriculteurs participant à des circuits courts, ainsi qu’une aide aux jeunes entreprises vertes.

Cette initiative vise à promouvoir des modes de vie plus écologiques, à encourager l’innovation dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et à renforcer la collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les communautés afin de soutenir une agriculture durable au Vietnam.

Le projet a été présenté lors d’un événement organisé conjointement par l’Union de la jeunesse du ministère, le Réseau des banques alimentaires du Vietnam et l’ambassade du Danemark au Vietnam, au siège du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement dans le Sud.

Cet événement a réuni des représentants d’organismes gouvernementaux, d’organisations internationales, d’entreprises et d’organisations sociales, ainsi que des réseaux de jeunes, d’agriculteurs et de coopératives impliqués dans des initiatives d’agriculture durable et d’innovation alimentaire.

VNA/CVN