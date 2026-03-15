Face à la crise du fret maritime, le Vietnam mise sur des plans d’urgence

L’escalade du conflit au Moyen-Orient paralyse le transport maritime mondial, obligeant les exportateurs vietnamiens à s’adapter. Entre nouveaux itinéraires et assurances renouvelées, le pays cherche des solutions pour maintenir ses échanges.

>> Conflit au Moyen-Orient : des impacts sur le commerce vietnamien

>> Conflit au Moyen-Orient : anticiper les risques de pénurie de carburant et de gaz

>> Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Les tensions au Moyen-Orient exercent une pression considérable sur l’économie mondiale, perturbant le transport maritime et pesant lourdement sur les flux commerciaux internationaux. Pour le Vietnam, dont l’économie dépend fortement du commerce extérieur, le conflit affectant le Corridor Suez - mer Rouge et la région du Golfe a des répercussions importantes sur la production et les exportations dans de nombreux secteurs.

Photo : VNA/CVN

Quelques jours seulement après le début des hostilités entre l’alliance américano-israélienne et l’Iran, plusieurs compagnies maritimes internationales ont adressé des avis urgents à leurs clients, suspendant les réservations de fret à destination et en provenance de certaines régions du Moyen-Orient. Les tarifs de fret sur les itinéraires alternatifs ont également augmenté fortement.

Surveillance accrue et coordination nationale

Parallèlement, Wan Hai Lines (WHL) et Mediterranean Shipping Company (MSC) ont suspendu ou annulé les réservations précédemment émises à destination du Moyen-Orient, de la mer Rouge et de la Méditerranée orientale afin de limiter les risques opérationnels. MSC a souligné que la sécurité des équipages demeurait sa priorité absolue et les réservations reprendraient dès que la situation sécuritaire s’améliorerait.

Les principaux transporteurs, dont Maersk et Ocean Network Express (ONE), ont également cessé de transiter par le canal de Suez. Les cargaisons à destination de l’Europe et du Royaume-Uni sont déviées par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui allonge les délais de transit d’environ 15 à 20 jours. L’opérateur portuaire Dubai Ports World (DP World) a signalé des perturbations temporaires au port de Jebel Ali, l’une des plus importantes plateformes de transbordement du Moyen-Orient, conformément aux instructions des autorités.

La tension persistante dans la mer Rouge a des répercussions significatives sur le commerce international, en particulier sur les exportations vietnamiennes vers des marchés stratégiques tels que le Canada, les États-Unis et l’Union européenne (UE).

Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, a fait savoir que les associations industrielles ont signalé une hausse notable des tarifs du fret maritime entre le Vietnam et l’Europe, ainsi que la côte Est des États-Unis. Le coût d’un conteneur de marchandises a plus que doublé, passant de 1.800-2.200 dollars à plus de 4.000 dollars. Cette augmentation accroît le prix des produits exportés par le Vietnam, allonge les délais de livraison et de réception, et affecte également la qualité de certains produits agricoles.

Lê Viêt Anh, secrétaire général de l’Association du poivre et des épices du Vietnam, ainsi que Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), ont confirmé que le déroutement des navires par l’Afrique du Sud, au lieu du passage par le canal de Suez, exerçait une pression considérable sur les chaînes d’approvisionnement. Le ministère de l’Industrie et du Commerce recommande aux opérateurs d’accorder une attention particulière aux clauses de force majeure et aux assurances lors de la négociation des contrats afin de se prémunir contre les pertes potentielles en cas d’incident majeur sur les marchés d’importation.

Photo : VNA/CVN

Alternatives à la voie maritime

Le secteur de la pêche est confronté à des risques cumulés. Lê Hang, secrétaire générale adjointe de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a indiqué que le Moyen-Orient enregistrait une croissance de près de 10% de ses importations annuelles de produits halieutiques vietnamiens, avec une forte demande pour le saumon, les crevettes, le thon et d’autres produits à forte valeur ajoutée. Pourtant, les tarifs de fret sur la liaison Asie - Dubaï ont presque doublé en quelques jours, a-t-elle souligné, précisant que les surcharges d’urgence pour les destinations du Golfe varient de 1.500 à 4.000 dollars par conteneur, avec des frais plus élevés pour les unités réfrigérées, ce qui réduit les marges bénéficiaires. Les secteurs les plus touchés sont ceux qui exportent massivement vers l’UE et la côte Est des États-Unis, tels que le textile, la chaussure, l’ameublement en bois, les produits aquatiques et les fruits notamment.

Face à cette situation, Trân Thanh Hai conseille aux entreprises de prévoir un plan de secours. “Le Vietnam est un pays qui importe et exporte de nombreux biens, principalement vers les marchés européens et américains. Nous devons donc constamment élaborer des plans de secours adaptés, notamment en négociant avec les partenaires de ces régions afin d’élargir les délais de livraison et de réception. Par ailleurs, il est également essentiel pour nos entreprises de souscrire une assurance couvrant les retards de livraison et de réception des marchandises”, a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a affirmé sa coordination avec le ministère des Transports pour surveiller de près la situation. Il recommande aux entreprises d’explorer des modes de transport alternatifs tels que le transport ferroviaire entre l’Asie et l’Europe ou le transport aérien pour les produits qui peuvent supporter les coûts du fret aérien.

Thê Linh/CVN











