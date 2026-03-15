Mobilisation nationale contre la pêche illicite

À l’aube de la 5 e mission de la Commission européenne, le Vietnam intensifie ses réformes technologiques et juridiques. Avec la numérisation et les contrôles renforcés, le pays affiche sa détermination à assainir son secteur halieutique pour faire lever le "carton jaune".

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La Commission européenne (CE) devrait effectuer la cinquième mission d’inspection au Vietnam sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) du 9 au 19 mars 2026. À cette occasion, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement accélère le déploiement des mesures techniques et juridiques contre la pêche INN, en misant sur la numérisation, la traçabilité et le renforcement des contrôles afin d’obtenir la levée du “carton jaune”.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le Département de la pêche et de l’inspection aquacole, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a préparé les documents nécessaires aux quinze réunions régulières du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN. Il a également assuré un suivi régulier de la situation et formulé des propositions, notamment sur la prévention et la gestion des navires opérant illégalement dans les eaux étrangères.

Sur cette base, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué une directive visant à prévenir et sanctionner sévèrement les violations commises par des navires de pêche vietnamiens à l’étranger. Un plan d’action prioritaire et urgent a également été adopté afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne et de préparer la cinquième inspection.

Une détermination politique sans faille

Ces mesures traduisent une volonté politique ferme de mettre fin aux infractions persistantes liées à la pêche INN, un enjeu étroitement lié à l’image nationale et à la durabilité des moyens de subsistance du secteur halieutique.

Parallèlement, des équipes d’inspection interministérielles ont été déployées dans les localités clés. Trois conférences régionales - au Nord, au Centre et au Sud - ont été organisées pour évaluer le niveau de préparation avant l’inspection européenne. Le mécanisme de surveillance et d’échange quotidien d’informations sur les navires opérant près des zones frontalières, ainsi que sur ceux ayant perdu le signal de leur système de suivi (VMS), est maintenu afin de détecter et de prévenir rapidement les infractions.

Entre 2021 et 2025, plusieurs dispositifs majeurs de lutte contre la pêche INN ont été mis en place et progressivement consolidés. Il s’agit notamment du renforcement du Comité national de pilotage, de la coopération avec les troisième et quatrième missions d’inspection de la CE, du déploiement du système de traçabilité électronique (eCDT), de la synchronisation de la base de données VNFishbase avec la base nationale de la population, ainsi que de l’application rigoureuse de l’Accord PSMA visant à empêcher l’entrée de produits issus de la pêche illégale dans la chaîne d’approvisionnement.

Nguyên Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Mission vietnamienne auprès de l’Union européenne (UE), a déclaré que la CE appréciait l’engagement ferme et le leadership résolu du gouvernement, des ministères, des secteurs, des autorités locales et du Comité national de pilotage dans la mise en œuvre de ses recommandations relatives à la lutte contre la pêche INN.

La CE a reconnu le sérieux et la méthode dont a fait preuve le Vietnam dans la mise en œuvre des solutions, notamment en matière d’amélioration du cadre juridique, d’application des sciences et des technologies et de mise en place de mécanismes d’inspection et de surveillance, du niveau central au niveau local. Elle a toutefois relevé cinq problèmes persistants : des informations incomplètes dans certains rapports, ce qui entrave la vérification ; des incohérences entre les données communiquées ; un nombre relativement élevé d’infractions, en particulier des cas de perte de connectivité du système de surveillance des navires (VMS) et d’empiètement des navires de pêche dans les eaux territoriales étrangères ; et une proportion importante de dossiers qui ont dû être classés sans suite. En outre, la CE a recommandé au Vietnam de renforcer les sanctions administratives - une mesure qui peut être mise en œuvre rapidement et qui a un effet économique direct.

Photo : VNA/CVN

Neuf tâches clés à accomplir

En vue de la visite de la cinquième mission d’inspection de la CE, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux autorités compétentes de se concentrer sur la mise en œuvre de neuf priorités.

Premièrement, inspecter et évaluer l’état de préparation des systèmes de gestion et de surveillance des navires de pêche, garantir l’interopérabilité des données et le bon fonctionnement des dispositifs, puis en rendre compte au Premier ministre avant le 15 janvier 2026.

Deuxièmement, accélérer la numérisation et la normalisation des données relatives aux navires de pêche, ainsi que la formation à l’utilisation des journaux de bord électroniques et aux exigences de traçabilité.

Troisièmement, examiner en profondeur la situation des navires classés dans la catégorie dite des “trois non” - non enregistrés, non immatriculés et sans licence - et clarifier le nombre de navires radiés ou dont l’immatriculation a été annulée, ainsi que leur statut actuel.

Quatrièmement, préciser les responsabilités juridiques indivi-duelles dans la gestion des navires radiés ou annulés, et sanctionner sévèrement toute négligence ou déclaration mensongère.

Cinquièmement, affiner la réglementation relative à l’installation des systèmes de surveillance des navires (VMS), afin qu’elle soit à la fois stricte et applicable, tout en évitant des dispositifs trop contraignants pour les pêcheurs.

Sixièmement, moderniser les données concernant l’entrée et la sortie des navires dans les ports de pêche, en s’appuyant sur une identification individuelle à l’échelle nationale, et assurer leur synchronisation entre les ports de pêche et les forces de garde-frontières.

Septièmement, normaliser les bases de données relatives aux navires de pêche et aux contrevenants, en distinguant clairement les cas déjà traités de ceux ne répondant pas encore aux critères requis.

Huitièmement, traiter avec fermeté les cas de violation des eaux étrangères par des navires de pêche répondant aux critères de poursuite, en particulier dans les zones sensibles, et achever ce travail avant le 12 janvier 2026.

Neuvièmement, renforcer la responsabilité des entreprises exportatrices de produits de la mer à destination de l’Union européenne, en exigeant de chacune une auto-évaluation, une prise de responsabilité claire et une lutte rigoureuse contre toute forme de fraude.

Thê Linh/CVN