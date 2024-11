Chine : croissance stable du nombre d'entités commerciales

Sur ce total, 60,2 millions sont des sociétés, tandis que plus de 125 millions sont des entrepreneurs individuels, en hausse respectivement de 6,1% et 3% sur un an.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une série de mesures politiques visant à élargir la demande intérieure, à stimuler la confiance et à dynamiser les différents acteurs du marché ont alimenté la croissance du nombre d'entités commerciales en Chine au cours des trois premiers trimestres de cette année.

Durant cette période, le pays a immatriculé environ 20,7 millions d'entités commerciales, maintenant une forte expansion.

La croissance du nombre de nouvelles entités commerciale est restée équilibrée entre les régions, accompagnée d'une évolution continue vers une structure industrielle plus optimisée dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, a ajouté l'administration.

Xinhua/VNA/CVN