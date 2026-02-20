Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre le représentant américain au commerce

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le représentant américain au commerce (USTR), l’ambassadeur Jamieson Greer, le 19 février à Washington, D.C., à l'occasion de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza, sur invitation du président américain Donald Trump.

>> Vietnam - États-Unis : signature et échange d'accords de coopération

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, s’entretient par téléphone avec deux sénateurs américains

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, participe à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a félicité les États-Unis pour l’organisation réussie de cette réunion et souligné que la paix, la sécurité et le développement constituent des priorités majeures pour chaque nation et pour le monde. Il a salué les acquis enregistrés par les États-Unis durant le second mandat du président Donald Trump et exprimé le souhait d’accueillir ce dernier ainsi que des représentants d'entreprises américaines à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC prévue au Vietnam en 2027.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les progrès de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et commercial, de la sécurité et de la défense, ainsi que dans les échanges entre les peuples. Il a exprimé le souhait que les deux parties travailleraient ensemble pour développer davantage leurs relations, afin d'apporter ainsi des avantages concrets aux deux pays et à leurs populations, et de contribuer à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité régionales et mondiales.

Tô Lâm s’est félicité des résultats positifs enregistrés dans le processus de négociation de l’accord commercial réciproque, saluant le rôle du Bureau du Représentant américain au commerce ainsi que l’attention et le soutien personnel de l’ambassadeur Jamieson Greer.

Il a affirmé que les agences vietnamiennes poursuivraient leur coordination étroite avec la partie américaine afin de parvenir rapidement à la finalisation de l’accord.

De son côté, Jamieson Greer a félicité le secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection lors du récent Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il lui a également transmis les félicitations du président Donald Trump et exprimé sa gratitude pour sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix, soulignant ainsi l’importance des relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le représentant au commerce s'est félicité des résultats positifs obtenus dans les relations bilatérales, notamment dans les secteurs économique et commercial. Il a souligné que le Vietnam est un partenaire commercial important des États-Unis et que le renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale contribuera positivement au développement global des relations entre les deux pays.

Il a indiqué que les négociations relatives à un accord commercial réciproque, équitable et équilibré entre le Vietnam et les États-Unis ont réalisé des progrès significatifs et entrent dans une phase décisive. Il a souligné l'importance de cet accord pour la coopération économique et commerciale entre les deux pays et a vivement salué les efforts proactifs et constructifs de l'équipe de négociation vietnamienne au cours des dernières semaines.

Jamieson Greer a affirmé que le Bureau du Représentant au commerce des États-Unis et lui-même continueraient de travailler en étroite collaboration avec les agences, ministères et secteurs vietnamiens et de tout mettre en œuvre pour conclure les négociations dans les meilleurs délais, conformément aux directives du secrétaire général Tô Lâm et du président Donald Trump.

VNA/CVN