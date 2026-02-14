Le secrétaire général du Parti adresse ses vœux du Têt aux médias nationaux

À l’occasion du Têt traditionnel du Cheval Bính Ngọ 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu auprès des cadres, journalistes, rédacteurs, techniciens et employés assurant la permanence pendant le Nouvel An à la Télévision du Vietnam (VTV) et à la Voix du Vietnam (VOV), afin de leur adresser ses vœux et ses encouragements.

À la Télévision du Vietnam, le dirigeant a visité les studios de production, le centre de diffusion, avant d’écouter un rapport sur les résultats obtenus et les orientations de communication pour la période du Têt. Il a hautement salué les efforts et les réalisations de la chaîne, soulignant son rôle essentiel dans la transmission rapide, opportune et efficace des orientations du Parti ainsi que des politiques et lois de l’État aux cadres, aux membres du Parti et à l’ensemble de la population.

Selon lui, à travers ses programmes, la télévision permet non seulement aux citoyens de mieux comprendre et appliquer les lignes directrices, mais aussi de participer au contrôle et à la supervision sociale, contribuant ainsi à l’édification d’un système politique toujours plus intègre et solide. Il a particulièrement apprécié la devise de travail de VTV - "identifier clairement les responsables, les tâches, les résultats, assumer pleinement les responsabilités et garantir l’efficacité" - la qualifiant d’expérience précieuse à généraliser.

S’adressant aux journalistes et techniciens mobilisés durant les congés du Têt, le secrétaire général a exprimé sa reconnaissance pour les sacrifices consentis par les professionnels des médias, notamment de la télévision, dont le travail exigeant ne leur permet pas toujours de passer la fête en famille. Il a souligné que chaque programme de qualité constitue un pont d’information essentiel reliant des millions de téléspectateurs à travers le pays.

Pour la période à venir, il a invité VTV à se concentrer sur les questions d’actualité suscitant l’intérêt de l’opinion publique, tout en développant des plateformes et des réseaux permettant de recueillir les informations et les réactions des citoyens, au Vietnam comme à l’étranger, afin de renforcer l’interactivité, la réactivité et l’attractivité des programmes.

Un canal d'information fiable, clair et rapide

En se rendant ensuite à la Voix du Vietnam, Tô Lâm a salué les contributions majeures de la radio nationale tout au long de son histoire, depuis les équipements rudimentaires du temps de guerre jusqu’au système moderne actuel. Les ondes de la radio couvrent l’ensemble du territoire, s’étendent jusqu’en mer Orientale et atteignent les populations des régions reculées, frontalières et insulaires, ainsi que les pêcheurs et les forces en mission sur les avant-postes du pays.

Il a souligné qu’en cas de catastrophes naturelles, de coupures d’électricité ou de perturbations des infrastructures de communication, la radio demeure un canal d’information fiable, clair et rapide. Dans les "zones blanches" en matière d’information, la Voix du Vietnam constitue un lien de confiance entre les autorités et la population.

À l’heure où le pays entre dans une nouvelle phase de développement exigeant une information de haute qualité, le secrétaire général a demandé à VOV de continuer à respecter sa mission, d’améliorer la qualité de ses programmes afin que chaque journal et chaque bulletin d’information soit une voix sincère, rapide et humaniste, contribuant à renforcer la confiance du peuple envers le Parti et l’État et à lutter résolument contre les opinions erronées et hostiles.

Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier l’application des sciences et des technologies, notamment de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, dans l’ensemble du processus de production, de la collecte et du traitement des informations à l’analyse des données d’audience et à la personnalisation des contenus, en considérant la technologie comme un outil au service du public.

À cette occasion, le secrétaire général a aussi visité et encouragé les cadres et techniciens de VOV Trafic, saluant leurs efforts pour assurer la continuité et la fluidité de l’information au service de la population pendant le Têt.

