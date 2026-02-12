Les certificats de contrôle technique électroniques seront délivrés dès le 1er mars

Le Registre du Vietnam commencera à délivrer des certificats de contrôle technique électroniques pour les voitures à compter du 1 er mars, intégrant les codes QR et les notes d’émissions, visant à lutter contre la falsification et à réduire les coûts administratifs.

Dans un document remis au ministère de la Construction, l’agence a confirmé avoir finalisé les investissements nécessaires dans les logiciels et l’infrastructure informatique pour le déploiement officiel des certificats électroniques de contrôle technique de sécurité et de protection de l’environnement pour les véhicules à moteur et les motos spécialisées.

Conformément à la feuille de route, les centres de contrôle technique du pays délivreront des certificats numériques dès le début du mois prochain.

Les propriétaires de véhicules qui souhaitent encore obtenir un certificat papier pourront en faire la demande au centre de contrôle technique, où il sera imprimé directement à partir du système et officiellement tamponné. Le certificat indiquera clairement le niveau d’émissions du véhicule, conformément à la décision n°43/2025/QD-TTg du Premier ministre.

Chaque certificat électronique comportera un code QR permettant d’accéder directement à la version numérique enregistrée sur le site web du Registre national des véhicules du Vietnam (Vietnam Register). Les propriétaires de véhicules pourront également consulter et imprimer eux-mêmes leur certificat à tout moment via la base de données en ligne.

Les données de contrôle technique ont déjà été synchronisées avec la base de données du ministère de la Construction et partagées avec le ministère de la Sécurité publique.

Afin de pallier le manque actuel de mises à jour en temps réel, le Registre national des véhicules du Vietnam a proposé que le ministère de la Construction se coordonne avec le ministère de la Police pour intégrer les données de certification électronique aux applications nationales d’identification numérique VNeID et VNeTraffic.

Cette intégration vise à garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la mise à jour des données, facilitant ainsi les contrôles de véhicules pour les citoyens et les forces de l’ordre.

Selon le Registre du Vietnam, cette transition présente un double avantage. Sur le plan économique, elle permettra d’économiser les coûts d’impression de millions de certificats papier chaque année. Du côté réglementaire, la certification électronique devrait éliminer l’utilisation de documents de contrôle technique falsifiés et prévenir la perte ou la détérioration des documents lors de leur utilisation.

