Le romancier Le Clézio lauréat du prix Cino Del Duca

Le romancier français Jean-Marie Gustave Le Clézio a reçu mercredi 22 avril le prix Cino Del Duca, l'une des récompenses littéraires les mieux dotées financièrement, pour " la portée universelle " de son œuvre "ouverte au monde" , a annoncé la fondation.

>> Dix ans après sa mort, Léopold Senghor inspire toujours au Sénégal

>> Décès d'Yves Bonnefoy, le plus célèbre poète français contemporain

Photo : AFP/VNA/CVN

Doté de 200.000 euros par la Fondation Simone et Cino Del Duca (un éditeur de presse franco-italien), ce prix a salué en J.M.G. Le Clézio, prix Nobel en 2008, "un romancier, essayiste et voyageur" qui a construit "une œuvre majeure, traduite dans le monde entier, profondément marquée par l’expérience du déplacement, de la rencontre et du dialogue entre les cultures", souligne la Fondation dans un communiqué.

J.M.G. Le Clézio s'est félicité de ce prix : "les écrivains aiment beaucoup recevoir des prix, ça les encourage et leur donne confiance en eux-mêmes", a-t-il confié à des journalistes.

Il s'est dit flatté de succéder à Boualem Sansal, récompensé en 2025 alors qu'il était détenu en Algérie. "C'est un écrivain que j'aime bien. Un homme assez étonnant, qui est passé de la politique à l'écriture" et "a écrit des livres très forts, assez violents".

Interrogé sur la crise chez Grasset à la suite du limogeage de son PDG Olivier Nora par la direction du groupe Hachette, contrôlé par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, J.M.G. Le Clézio a indiqué soutenir "totalement" les auteurs ayant décidé de ne plus publier dans cette maison d'édition.

"Je crois que la grande chance des écrivains, c'est d'être indépendants et d'avoir un éditeur qui est indépendant, qui n'est pas soumis au capital, qui ne cherche pas à faire des affaires, qui ne soit pas l'émanation d'un pouvoir", a-t-il expliqué.

Il a souligné sa "chance" de publier chez Gallimard, "un éditeur tout à fait indépendant de toutes idées politiques".

Né le 13 avril 1940 à Nice d'une famille d'origine bretonne émigrée à l'île Maurice au XVIIIe siècle, J.M.G. Le Clézio a notamment publié Désert, Le chercheur d'or, Révolutions ou encore Trois Mexique, sorti en janvier.

Il a indiqué être "en train de terminer un roman" qui porte sur la période de la jeunesse de sa mère, pendant la guerre de 1914-18. "J'avais envie de parler de la guerre à travers les yeux de ma mère", a-t-il expliqué, en indiquant que le livre devrait sortir à la fin de l'année.

Le prix Del Duca, créé en 1969 et présidé par le romancier Amin Maalouf, lui sera remis le 17 juin à l'Institut de France.

AFP/VNA/CVN



