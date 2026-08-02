Le Rex Saigon dévoile ses offres estivales

Pour sa campagne estivale, l’hôtel Rex Saigon propose une offre spéciale permettant de profiter d’une troisième nuit à prix réduit. L’occasion de découvrir Hô Chi Minh-Ville dans l’un de ses établissements les plus emblématiques.

>> Saigontourist privilégie l’innovation pour booster sa croissance

>> Saigontourist s’allie à Yan Can Cook pour promouvoir la cuisine vietnamienne

Photo : Saigontourist/CVN

Cet été, offrez-vous une journée supplémentaire pour savourer le rythme paisible de la vie au cœur de la mégapole du Sud. Réveillez-vous dans un cadre élégant, dégustez un petit-déjeuner en toute sérénité et partez à la découverte des rues emblématiques chargées d’histoire, grâce à l’emplacement privilégié du Rex Saigon.

Séjour prolongé à prix privilégié

Avec son offre “Promotion estivale”, le Rex Saigon propose une troisième nuit à seulement un million de dôngs pour toute réservation directe, effectuée par téléphone ou par courriel, dans le cadre d’un séjour continu de deux nuits. Une occasion idéale de prolonger son escapade à un tarif particulièrement avantageux.

Photo : Saigontourist/CVN

Cette offre est valable pour les catégories de chambres allant de Deluxe à Executive Governor Suite. Les catégories supérieures bénéficient d’avantages et d’offres exclusifs. Il suffit parfois d’une nuit supplémentaire pour transformer un séjour en une expérience inoubliable : davantage de temps pour se détendre, partager des moments privilégiés avec ses proches ou admirer toute la beauté de la ville depuis un hôtel emblématique qui accompagne l’histoire de Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville) depuis plusieurs générations.

Les réservations doivent être effectuées directement auprès du Rex Saigon par téléphone ou par courriel pour bénéficier de cette offre exclusive.

Minh Thu - Gia Hân/CVN

Hôtel Rex Saigon

Adresse : 141, rue Nguyên Huê, quartier de Saigon, Hô Chi Minh-Ville

Tél.: 09 17 59 09 00 ou 09 11 92 23 40

Courriel : rexhotel@rex.com.vn; reservation@rex.com.vn

Facebook : https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/