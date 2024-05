Le "Régiment immortel" russe commémoré à Hanoï

Une cérémonie commémorative du "Régiment immortel" s'est tenue le 3 mai à Hanoï à l'occasion du 79 e anniversaire de la victoire sur le fascisme dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945-9 mai 2024) et du 49 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-30 avril 2024) et du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-7 mai 2024).

Organisée par l'ambassade de Russie au Vietnam et le Centre russe pour la science et la culture à Hanoï, cette activité annuelle était l'occasion pour les peuples des deux pays d'exprimer leur respect et de rendre hommage aux héros qui se sont sacrifiés pour la liberté et la paix nationales. Elle visait également à éduquer la jeune génération au patriotisme et à la fierté nationale.

Dans son discours, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, G.S. Bezdetko a souligné l'importance de la Grande Guerre patriotique pour les peuples de l'ex-Union soviétique (aujourd'hui Communauté des États indépendants-CEI). Il a rappelé les contributions des soldats vietnamiens ayant combattu aux côtés du peuple soviétique pendant la période 1941-1945.

Lors de la cérémonie, le professeur et le général de brigade Trinh Quôc Khanh, vice-président permanent de l'Association d'amitié Vietnam - Russie, a souligné les relations traditionnelles entre l'ex-Union soviétique, l'actuelle Fédération de Russie et le Vietnam.

Auparavant, les délégués ont défilé avec des photos de proches qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

