De nouvelles photos révèle davantage l’épave ancienne réapparue sur le littoral de Dà Nang

Après une première réapparition sur la plage de Hôi An (aujourd’hui rattachée à la ville de Dà Nang) à la fin de l’année 2023, l’épave d’un ancien navire, qui suscite depuis plusieurs jours un vif intérêt du public, est de nouveau sortie du sable, laissant apparaître une grande partie de sa structure.

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Photo : Lê Quôc Viêt/CVN

Lê Quôc Viêt, vice-président de l’Association du tourisme de Dà Nang, a partagé avec le journal Tuôi Tre une nouvelle série de clichés de l’épave. Il a indiqué que, dans l’après-midi du 25 juillet, alors qu’il se promenait sur la plage de Tân Thành avec plusieurs personnes, ils avaient été surpris de découvrir la charpente en bois du navire nettement visible à la surface du sable.

Selon lui, l’emplacement de l’épave n’a pas changé, mais les parties désormais exposées montrent des signes d’altération sous l’effet des intempéries et de conditions environnementales particulièrement rudes.

"Les pièces de bois visibles sont recouvertes d’une couche de mousse verte qui leur confère un aspect très saisissant. De nombreux visiteurs viennent observer l’épave et se montrent fascinés lorsqu’ils découvrent son histoire", a-t-il confié.

Un navire datant des XIVe-XVIe siècles

L’épave est apparue pour la première fois en décembre 2023 sur la plage de Tân Thành, dans l’ancienne ville de Hôi An, aujourd’hui le quartier de Hôi An Tây à Dà Nang.

À l’issue des premières expertises, les autorités ont estimé que le navire remontait à une période comprise entre les XIVe et XVIe siècles.

Depuis cette découverte, l’épave est réapparue à plusieurs reprises avant d’être de nouveau ensevelie sous le sable. Malgré plusieurs réunions et l’élaboration de projets de fouilles, elle demeure toujours à son emplacement d’origine.

Photo : Lê Quôc Viêt/CVN

Selon Nguyên Thu Phuong, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, les autorités souhaitent engager les fouilles dans les meilleurs délais, mais les services spécialisés ne sont pas encore en mesure de lancer l’opération.

Photo : Lê Quôc Viêt/CVN

Elle explique que le projet a été retardé en raison de plusieurs difficultés liées aux nouvelles procédures administratives et juridiques prévues par la loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, ainsi qu’à la réorganisation des programmes de recherche archéologique consécutive au redécoupage administratif.

Les préparatifs des fouilles se poursuivent

Nguyên Thu Phuong souligne que ce projet présente une très grande complexité technique. Il englobe un ensemble d’opérations allant des recherches archéologiques et des fouilles à la conservation des vestiges, avant leur future mise en valeur et leur présentation au public.

Photo : Lê Quôc Viêt/CVN

La responsable a ajouté que le Service de la culture, des sports et du tourisme a demandé à ses unités spécialisées de poursuivre, en coordination avec les autorités locales et le Comité populaire du quartier de Hôi An Tây, les mesures de protection du site ainsi que la conservation provisoire des vestiges.

Parallèlement, les services compétents finalisent le dossier relatif au plan de fouilles d’urgence afin de le soumettre au Comité populaire de la ville pour approbation et permettre le lancement des prochaines étapes dans les meilleurs délais.

Photo : Lê Quôc Viêt/CVN

"Notre priorité est de garantir le strict respect des dispositions légales et d’assurer une protection absolue des vestiges", a insisté Nguyên Thu Phuong.

Le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme a récemment soumis un rapport au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et sollicité son avis technique afin de lever les obstacles qui retardent encore la mise en œuvre du projet.

Thu Huong/CVN