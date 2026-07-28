Culture

Festival des enfants : un cercle d'amitié entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge

Le Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge a ouvert sa 8ᵉ édition à Hô Chi Minh-Ville dans une ambiance chaleureuse. Au programme : découvertes culturelles, rencontres et activités communes pour consolider l'amitié entre les trois peuples.

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Dès les premières heures de la matinée du 28 juillet, la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville s'est transformée en un véritable carrefour de couleurs et de sourires. Costumes traditionnels, drapeaux des trois pays et éclats de rire de centaines d'enfants donnaient le ton à cette nouvelle édition du Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Placée sous le thème "Un cercle d'amitié", cette 8ᵉ édition s'est ouverte dans une atmosphère chaleureuse, fidèle à l'esprit d'une grande fête de la solidarité entre les jeunes générations des trois pays.

Une fête placée sous le signe de la solidarité

Organisé tous les deux ans depuis 2010, ce rendez-vous est devenu l'une des principales manifestations de diplomatie populaire destinées à la jeunesse à Hô Chi Minh-Ville. Cette année, il réunit 120 jeunes délégués et 34 encadrants issus de treize délégations représentant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. À leurs côtés, une centaine d'anciens participants, invités en qualité de "délégués élargis", créent un lien entre les différentes générations de ces jeunes ambassadeurs de l'amitié.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le caractère solennel de l'événement a rapidement laissé place à une ambiance conviviale lorsque les jeunes des trois pays sont montés ensemble sur scène, main dans la main. Les différences de langue semblaient s'effacer devant les sourires et les embrassades spontanées. C'est précisément le message que souhaitent transmettre les organisateurs : les liens d'amitié tissés dès l'enfance constituent le meilleur fondement pour préserver et renforcer les relations de solidarité particulières qui unissent le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Dans son discours d'ouverture, Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le Festival ne constituait pas seulement une occasion pour les enfants des trois pays de mieux connaître leurs cultures et leurs peuples respectifs. Il leur permet également de mieux comprendre les valeurs historiques léguées par les générations précédentes et de perpétuer l'esprit de solidarité "Samaki", symbole de l'amitié durable entre les trois nations.

L'édition 2026 se distingue par un programme de découvertes élargi, à l'image du nouveau visage de Hô Chi Minh-Ville depuis l'intégration des anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Rịa-Vung Tàu. Au-delà de la visite des sites historiques, les jeunes participants découvrent également une métropole en pleine transformation à travers ses nouveaux produits culturels et touristiques.

Après une matinée consacrée aux jeux populaires vietnamiens et aux ateliers créatifs, les enfants ont assisté au spectacle artistique "Mơ Show" au Cirque et Centre polyvalent de Phu Tho. À la tombée de la nuit, ils sont montés à bord des célèbres autobus à impériale pour admirer Hô Chi Minh-Ville illuminée. Depuis le pont supérieur, chacun observait avec curiosité les grandes avenues animées, les bâtiments emblématiques et les nouveaux paysages urbains de cette métropole dynamique.

Des expériences partagées pour tisser des liens durables

Le deuxième jour du Festival a conduit les délégations sur le site historique de la base de guérilla de Rung Sác, où les jeunes ont découvert des récits empreints de courage et de sacrifice. Depuis Cân Gio, ils ont ensuite rejoint Vung Tàu par ferry afin de participer à un grand jeu collectif et à diverses activités de plein air. Ces moments de coopération, de partage et d'entraide leur ont permis de dépasser rapidement les frontières géographiques pour tisser de véritables liens de complicité.

Le programme s'est poursuivi par la découverte de villages artisanaux traditionnels, notamment celui des galettes de riz d'An Ngai et celui du tressage de la jacinthe d'eau de Phuoc Long Thọ. Les participants ont également visité le musée du chocolat La Maison du Chocolat, avant de découvrir le centre commercial Parc Mall.

La soirée de clôture, marquée par des échanges culturels, des spectacles artistiques et un feu de camp d'adieu, a constitué l'un des temps forts du Festival. Les chants et les danses interprétés par les enfants des trois pays sont devenus un véritable langage universel, célébrant la richesse culturelle de chacun dans une même émotion partagée.

Former les ambassadeurs de l'amitié de demain

Au-delà des visites et des activités organisées durant ces trois journées, le Festival offre surtout aux enfants une occasion unique d'apprendre à écouter, à partager et à respecter les différences culturelles. Les petits cadeaux échangés, les foulards offerts en souvenir ou encore les promesses de se retrouver lors de la prochaine édition témoignent de la naissance de liens d'amitié sincères et durables.

À l'heure où le Vietnam, le Laos et le Cambodge poursuivent le renforcement de leur coopération globale, ce type d'échange entre les jeunes générations revêt une importance particulière. En semant dès aujourd'hui les graines de la solidarité, ces rencontres contribuent à pérenniser une relation d'amitié exceptionnelle entre les trois peuples.

Au terme de la cérémonie d'ouverture, le thème "Un cercle d'amitié" ne résonnait plus seulement dans les discours officiels. Il prenait vie dans chaque poignée de main, chaque sourire et chaque moment de partage. C'est sans doute la plus belle image de cette 8ᵉ édition du Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge : celle d'une amitié qui dépasse les frontières pour construire, ensemble, un avenir de paix, de coopération et de développement durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN