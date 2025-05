Le président sri-lankais Dissanayaka se rend à la pagode de Bai Dinh

>> Le président sri-lankais en visite d’État au Vietnam : des perspectives de coopération accrues

>> Le président du Sri Lanka arrive au Vietnam pour une visite d'État

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit le président sri-lankais Dissanayaka à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État sri-lankais a coupé le ruban d’inauguration et offert de l’encens dans l’enceinte du grand arbre de bon augure de la Bodhi ; a planté un arbre de souvenir dans le jardin de Sala et exécuté des rituels d’offrandes d’encens au Bouddha au sanctuaire des Trois Mondes (Tam Thê Diên).

La pagode de Bai Dinh, le plus grand complexe de temples bouddhistes d’Asie du Sud-Est, est un complexe de temples bouddhistes juchés sur la montagne de Bai Dinh. Elle est située à 5 km de l’ancienne capitale de Hoa Lu, à 15 km de la ville de Ninh Binh et à 95 km au Sud de Hanoï. Elle longe le flanc d’une montagne et s’étale sur pas moins de 700 ha, surplombant une immense vallée lacustre.

Le couloir menant à la pagode est bordé tout son long de 500 statues d’Arhats en pierre de 2 à 2,5 m de hauteur, chacune étant unique, avant d’arriver au clocher de la pagode en lui-même, et de découvrir son bourdon de 36 tonnes. La pagode de Phap Chu abrite une imposante statue du Bouddha en bronze de 100 tonnes. Enfin, le Tam Thê Diên offrira à son regard trois statues du Bouddha en bronze représentant le passé, le présent et le futur, de 50 tonnes chacune.

Le vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, gérant de la pagode de Bai Dinh, a exprimé sa joie et son honneur d’accueillir le président Dissanayaka à Bai Dinh; a souligné les bonnes relations entre la Sangha bouddhiste du Vietnam et la Sangha bouddhiste du Sri Lanka.

Il a fait savoir que la pagode de Bai Dinh a eu l’honneur d’organiser le Vesak 2014. En 2025, le Vietnam assume la responsabilité d’organiser la 20e Journée du Vesak des Nations unies à Hô Chi Minh-Ville du 4 au 6 mai 2025. La Sangha bouddhiste du Vietnam est très heureuse d’accueillir le président Anura Kumara Dissanayaka pour assister à cet événement.

Élargir les échanges bouddhistes

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui est également l’occasion d’élargir les échanges bouddhistes entre les deux pays. Le vénérable Thich Thanh Nhiêu a espéré que l’amitié entre les deux pays se développera davantage, apportant des bénéfices à deux pays et à leurs peuples.

Le président Dissanayaka a remercié la Sangha bouddhiste du Vietnam d’avoir envoyé une invitation à assister à la Journée du Vesak des Nations unies 2025 au Vietnam. Soulignant l’importance de la relation de longue date entre les deux pays, en particulier les affinités culturelles fondées les valeurs du bouddhisme, il a exhorté les deux parties à continuer à les promouvoir davantage.

Il a également mis en relief le rôle et la position très importants de la pagode de Bai Dinh pour de nombreuses valeurs spirituelles qu’elle préserve et pour son emplacement dans le complexe paysager de Tràng An, un site du patrimoine mondial

La plantation par le Vietnam d’un jeune arbre de la Bodhi sur place démontre le rôle important de la pagode de Bai Dinh et rehausse les valeurs culturelles originales des deux pays.

Le président Dissanayaka a espéré que cette visite continuera à contribuer au renforcement des relations entre les deux parties et s’est dit convaincu qu’il y aura de nombreuses opportunités d’échanges culturels entre les deux parties dans les temps à venir.

VNA/CVN