Roumanie : écoles fermées et alerte rouge face aux précipitations

Les autorités roumaines ont décidé de fermer des centaines d'écoles mercredi 8 octobre dans la capitale Bucarest, le Sud et le Sud-Est du pays, placés en alerte rouge en raison d'un très fort épisode de pluies attendu à partir de mardi soir 7 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les précipitations pourraient atteindre 80-100 l/m², avec des zones isolées recevant 120-140 l/m²", a indiqué mardi 7 octobre le ministère de l'Environnement, qui a conseillé à la population d'éviter de se déplacer pendant toute la durée de l'alerte.

Les maires de certaines communes, situées dans des zones basses, ont commencé à préparer des sacs de sable pour prévenir les inondations.

"Notre priorité est de rassurer les habitants, leur dire qu'ils ne sont pas en danger, de garantir que Bucarest ne soit pas paralysée et qu'il n'y ait pas de ruée pour aller récupérer les enfants à l'école et les ramener chez eux", a déclaré le maire par intérim, Stelian Bujduveanu, aux journalistes mardi après-midi 7 octobre.

La Roumanie a fait face à des inondations au cours de l'été, qui ont coûté la vie à trois personnes dans le Nord-Est.

Le président Nicusor Dan avait alors déclaré que ces "événements dramatiques" montrent l'importance d'"investissements durables dans la prévention et la protection contre les risques climatiques".

Les épisodes pluvieux tendent à être plus intenses sous l'effet du réchauffement climatique, selon les experts.

La semaine dernière, quatre personnes sont mortes en Bulgarie voisine, à la suite de fortes pluies qui ont frappé la côte de la mer Noire.

AFP/VNA/CVN