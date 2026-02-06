Le SG Tô Lâm dépose des gerbes à plusieurs monuments à Phnom Penh

Dans le cadre de sa visite d’État au Cambodge, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a déposé vendredi 6 février des gerbes au Monument de l’Indépendance, au Mémorial du roi Norodom Sihanouk et au Monument de l’Amitié Cambodge-Vietnam à Phnom Penh.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV) était accompagné du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et d’une importante délégation vietnamienne.

Le Monument de l’indépendance est un édifice commémorant l’indépendance du Cambodge et rendant hommage au peuple cambodgien qui s’est dévoué et a fait des sacrifices pour la nation. Il accueille également d’importantes cérémonies nationales cambodgiennes.

Le Mémorial du roi Norodom Sihanouk a été érigé à la mémoire du roi Norodom Sihanouk (1922-2012), qui régna sur le Cambodge à différentes périodes, connut le coup d’État de 1970 et le génocide perpétré par Pol Pot, et abdiqua en faveur du roi Norodom Sihamoni après le rétablissement de la paix. Le roi Norodom Sihanouk était un grand ami du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le Monument de l’amitié Cambodge - Vietnam, symbole architectural de la solidarité et de l’amitié entre les deux pays, a été construit en hommage aux soldats vietnamiens qui ont accompli de nobles missions internationales, aidant le peuple cambodgien à échapper au génocide.

La visite d’État au Cambodge du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut niveau revêt une grande importance. Elle offre une occasion précieuse aux dirigeants des deux pays d’intensifier leurs échanges, de consolider les fondements de la confiance politique et d’accélérer la mise en œuvre des accords déjà conclus.

Elle vise également à approfondir davantage l’amitié traditionnelle entre les deux Parties et les deux pays, créant ainsi un nouvel élan pour élever les relations Vietnam - Cambodge à un nouveau niveau, conformément aux aspirations de leurs peuples et contribuant positivement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.

VNA/CVN