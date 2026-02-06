Le Vietnam assiste au Congrès international de la justice à Cuba

La délégation du ministère vietnamien de la Justice, conduite par le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh, a participé au 5 e Congrès international de la justice à Cuba (JURISCUBA 2026), qui s’est récemment tenu à La Havane.

Lors de la séance plénière, en présence de 12 délégations internationales, le responsable a partagé les expériences et les enseignements pratiques tirés de l’amélioration du système juridique vietnamien en vue de promouvoir le développement du pays.

Il a souligné que les lois doivent être faciles à comprendre et à appliquer, viables et centrées sur les citoyens et les entreprises, tout en permettant de remédier rapidement aux obstacles rencontrés dans la pratique, afin de créer un environnement juridique transparent, stable et propice au développement.

Dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, selon Nguyên Thanh Tinh, il est primordial de renforcer les liens et de partager les expériences entre les systèmes juridiques, ainsi que de promouvoir la mise en œuvre effective des traités et engagements juridiques internationaux.

Il a souligné la nécessité d’une coopération juridique et judiciaire fondamentale pour relever conjointement les défis juridiques mondiaux tels que la cybercriminalité, les migrations, les changements climatiques, la protection de l’environnement et la sécurité non traditionnelle.

Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération en matière de transformation numérique, d’intelligence artificielle et de nouveaux modèles de développement, en tirant des enseignements mutuels du processus d’élaboration, d’amélioration et de mise en œuvre des lois, afin de répondre plus efficacement aux enjeux juridiques mondiaux au bénéfice de la communauté internationale, a-t-il déclaré.

Lors de la conférence, le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh et sa délégation ont rencontré la ministre cubaine de la Justice, Rosabel Gamón Verde, et le président de la Cour suprême populaire de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez.

Lors de ces rencontres, il a fait part des résultats positifs du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a identifié les progrès réalisés en matière de réforme institutionnelle et d’application de la loi comme un axe stratégique majeur pour le développement du pays.

Il a réaffirmé l’engagement du ministère vietnamien de la Justice à partager son expérience avec le ministère cubain de la Justice afin de mener à bien les missions politiques de chaque institution, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité fraternelle, de la coopération globale et de la confiance mutuelle entre les partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba.

Par ailleurs, la partie cubaine a exprimé sa volonté de renforcer davantage la coopération sectorielle, notamment dans les domaines législatif et de la réforme, de la transformation numérique, de la coopération internationale au développement et de l’échange d’expériences pratiques.

Les représentants cubains ont salué le projet d’assistance technique vietnamien au ministère cubain de la Justice, visant à renforcer ses capacités législatives et répressives, conformément à l’accord signé par les deux gouvernements en août 2025.

Les deux parties ont souligné que le Programme de coopération judiciaire 2026-2027 réaffirme la continuité et le développement de la collaboration fructueuse et de longue date entre les deux ministères, contribuant ainsi à la solidarité particulière, loyale et indéfectible qui unit le Vietnam et Cuba.

