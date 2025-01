Le président Luong Cuong formule ses vœux du Têt à la Région militaire 9

Dans le cadre de sa tournée dans les provinces du Sud, le président Luong Cuong a rendu visite le 16 janvier aux forces armées de la Région militaire 9, à l'occasion du Nouvel An lunaire qui approche à grands pas.

Photo : VNA/CVN

Il a salué les réalisations remarquables obtenues par le personnel de la Région militaire 9 au cours de l'année écoulée et les a appelés à renforcer la formation, à améliorer leurs capacités opérationnelles et à collaborer étroitement avec les autorités locales pour assurer la sécurité, lutter contre la criminalité ainsi que les complots et actes de sabotage des forces hostiles.

Luong Cuong a demandé au Comité du Parti du Commandement de la Région militaire 9 de continuer à améliorer la qualité du travail de surveillance de la situation, de détecter rapidement et de résoudre rapidement les nouveaux problèmes qui surgissent.

Il a souligné la nécessité d'innover et d'améliorer la qualité de la formation pour répondre aux exigences de combat réelles, notamment dans le contexte de la guerre de haute technologie, tout en préparant les Congrès du Parti dans les unités militaires en vue du XIVᵉ Congrès national.

Par ailleurs, il a insisté sur l'importance des politiques en faveur des militaires en poste dans les zones difficiles, et sur l'organisation d'un Têt sûr et significatif pour les soldats. À cette occasion, le président Luong Cuong a offert des cadeaux de Nouvel An aux forces armées de la Région militaire 9.

Auparavant, il avait rendu hommage au défunt président du Conseil des ministres Pham Hùng et au défunt Premier ministre Vo Van Kiêt dans leur site commémoratif à Vinh Long.

VNA/CVN