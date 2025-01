Le président français appelle à un "réveil européen" dans ses vœux du Nouvel An

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les Européens doivent en finir avec la naïveté. (...) Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres sans contrepartie et sans préparer notre avenir", a-t-il affirmé dans son allocution, ajoutant : "À l'inverse, il nous faut le réveil européen, un réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, un réveil agricole, énergétique et écologique."

Il a également souligné certaines crises majeures menaçant la sécurité de l'Europe. "L'Europe ne peut plus déléguer à d'autres puissances sa sécurité et sa défense", et "il n'y aura pas de prospérité sans sécurité et la France, par sa puissance diplomatique et militaire, à cet égard, a toujours un rôle à jouer".

M. Macron, qui avait dissous l'Assemblée nationale en juin, a reconnu que "cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part".

"Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français", a-t-il dit, en adressant ses vœux au François Bayrou, le quatrième Premier ministre français de l'année 2024.

Xinhua/VNA/CVN