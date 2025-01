La population mondiale atteindra 8,09 milliards d'habitants le jour du Nouvel An

La population mondiale a augmenté de plus de 71 millions de personnes en 2024 et s'élèvera à 8,09 milliards d'habitants le jour du Nouvel An, ont révélé les estimations du Bureau du recensement des États-Unis publiées lundi 30 décembre.