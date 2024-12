Mikheïl Kavelachvili investi en tant que président de la Géorgie

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Parmi les personnes qui ont assisté à l'investiture se trouvaient des membres clés du gouvernement et la famille de M. Kavelachvili, a rapporté l'agence de presse.

Dans son discours d'investiture, M. Kavelachvili a souligné la résilience de la nation géorgienne, en déclarant : "Notre peuple a créé le pays et, plus important encore, l'idée éternelle appelée patrie - c'est cette idée que la nation géorgienne protège et défend en permanence".

Il a souligné le besoin d'unité et les valeurs enracinées dans la famille et la tradition, qui sont, selon lui, vitales pour la force nationale.

"Des siècles de lutte ont forgé le caractère de notre peuple. L'unité, le respect mutuel et l'amour de la patrie nous définissent en tant que nation", a déclaré M. Kavelachvili.

M. Kavelachvili, 53 ans, a été élu le 14 décembre par le collège électoral présidentiel pour un mandat de cinq ans. En octobre, il a été élu député pour la troisième fois.

Xinhua/VNA/CVN